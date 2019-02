Baby Shark: les ingrédients d'un succès

Même si, visiblement, la production de cette vidéo n'a pas nécessité beaucoup d'argent, elle croit que le concept a été bien réfléchi. «Pour les enfants, la mélodie doit être imitable. Si on passe d'une note très haute à une note très basse, c'est plus difficile pour eux de l'imiter. Alors que là, ce sont des notes très, très proches, ce qui fait que pour eux, c'est facile à faire. Et il y a une histoire : papa, maman, grand-papa, grand-maman. C'est quelque chose qu'ils connaissent. C'est rassurant. Il y a beaucoup d'humour aussi. C'est joyeux.»

Ainsi, dans ses chansons, Annie Brocoli favorisait un rythme de 124 à 132 battements par minute. «Baby Shark est autour de 120 battements par minute. Elle est un peu lente, mais ça laisse le temps aux enfants de faire les gestes.»

Le piège

«Il y a souvent un piège quand on fait de la musique pour enfants, ajoute-t-elle. On la fait trop simple, comme s'ils n'étaient pas capables d'en entendre plus. Je n'ai jamais adhéré à ça. J'aurais aimé qu'ils [Pinkfong] leur en donnent plus. Mais ça se peut aussi qu'il y ait une toune toute simple, que ce soit bon et que ça fasse du bien.»

«Si ça les fait danser dans leur salon, qu'ils font les gestes et que ça leur donne le goût d'écouter plus de musique, tant mieux, poursuit-elle. C'est important de les faire bouger. Ils sont tellement toujours devant leur tablette.»

Celle qui a piloté le Broco Show sur les ondes de Radio-Canada indique qu'elle s'est toujours donné pour mission de faire bouger les enfants. «Les écrans sont un fléau, mais je voulais m'en servir pour leur faire découvrir quelque chose. Mais je me demande à quel point tu bouges avec une tablette dans tes mains.»

YouTube et l'avenir de la chanson pour enfants

Depuis les débuts d'Annie Brocoli, la façon de consommer la musique a changé, autant pour les petits que pour les grands. L'émergence d'une nouvelle Annie Brocoli serait-elle possible aujourd'hui? «Le courant dans lequel j'étais est mort, constate-t-elle. Maintenant, ça se passe sur la tablette. Des petites vidéos courtes, sans suite et sans histoire. Mais je souhaiterais vraiment que quelqu'un puisse faire sa place, avec une dimension humaine, des câlins, des spectacles et de vraies rencontres.»