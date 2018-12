Jamais trop de loisirs pour les enfants?

La chercheuse souhaite toutefois nuancer certains résultats de l'étude qui concluent que plus d'activités est toujours positif. «Je ne suis pas sûre de ça!»

«Lorsque l'on surcharge [plus de trois loisirs par semaine, selon elle], il n'y a plus de place pour le temps libre et le potentiel de créativité est automatiquement perdu.»

Mais attention, la spécialiste renchérit tout de suite: «Il faut créer des environnements adéquats, pour que ce "rien à faire" soit potentiellement bénéfique.»

Le mythe de la surcharge très ancré

«La surcharge est plus sur les parents que sur les enfants!», lance Marie-Eve Pichette, directrice générale de l'OEuvre et de la Fondation Père Sablon, qui aide les jeunes, souvent moins favorisés, à se réaliser par le sport et les activités. La mère de trois enfants âgés de 5 à 13 ans souligne n'avoir jamais entendu un jeune dire qu'il en avait trop dans son horaire tant qu'il aime ce qu'il fait, que c'est agréable dans le contexte familial et qu'il y a une bonne logistique instaurée. «Chaque jour, je vois des enfants avec des étoiles dans les yeux qui ont hâte de retrouver leurs amis et leurs entraîneurs», affirme-t-elle. Les loisirs permettent aux enfants de découvrir leurs forces et leurs passions, de développer l'estime de soi, des liens sociaux et amicaux ainsi qu'un fort sentiment d'appartenance, d'accomplissement et de fierté, estime la directrice.

«Une des tâches principales du développement mental des enfants du primaire, c'est d'être capable de fonctionner dans la société, en dehors de la cellule familiale. Les loisirs contribuent en ce sens à l'intégration à un groupe de pairs, à suivre un horaire, des règles, et à travailler les conventions sociales. Là est la valeur ajoutée», renchérit Florence Aumètre.

L'un des enjeux, c'est quand le loisir devient une source de conflit et de stress entre les parents ou pour l'enfant et que ceux-ci exercent une pression de performance sur ce dernier, explique Marie-Eve Pichette. «On le vit beaucoup au centre [Père Sablon]. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'aucun parent n'est admis dans les cours, pour que l'enfant ne soit pas dérangé», explique-t-elle. Dans la majorité des cas, le loisir semble demeurer une activité désirée et appréciée par les enfants et les parents.

ONZE CONSEILS PRATIQUES AUX PARENTS POUR LE CHOIX ET LA PRATIQUE HARMONIEUSE DE LOISIRS ORGANISÉS

- Faire les choix avec l'enfant en harmonie avec ses goûts, ses intérêts et son tempérament

- Accompagner l'enfant dans ses choix, s'il est indécis

- Encourager l'enfant à explorer plusieurs activités pour découvrir ce qu'il aime et afin qu'il développe différentes capacités sociales et motrices

- Choisir un loisir à proximité de la maison ou sur le chemin de l'école, du retour à la maison, etc.

- S'assurer que les horaires s'harmonisent avec ceux des parents et des autres enfants de la maison

- S'assurer que l'activité est liée au développement moteur et psychosocial de l'enfant

- Ne pas encourager la performance

- Éviter des phrases comme: «Tu ne préfères pas faire du soccer? Tu es meilleur qu'en karaté»

- Encourager l'enfant dans la pratique de son activité

- Encourager les loisirs intégrés aux activités parascolaires ou au service de garde

- Laisser du temps de jeu libre à son enfant