Lettres au père Noël: c'est parti!

Le père Noël sera aidé dans sa tâche par 60 «lutins» postiers réunis dans un centre de tri entièrement redécoré pour l'occasion. Jusqu'au 17 décembre, date butoir pour prendre sa plume, ils répondront à la main à chaque courrier adressé et y ajouteront une carte postale à colorier.

Pour que la lettre trouve le chemin du secrétariat, il suffit simplement d'écrire «père Noël» sur l'enveloppe. Mais attention, pour recevoir une réponse, il ne faut pas oublier de mentionner son nom, son prénom et son adresse postale au dos du courrier. Par courriel, il faut se rendre sur le site groupelaposte.com/pere-noel et cliquer sur l'onglet «écrire au père Noël» pour rédiger le message. Le père Noël accepte aussi les dessins, les créations et même les jouets.

«Derrière cette opération, il y a l'envie de concrétiser l'apprentissage de l'écriture et de rassembler les familles pour les Fêtes», explique Brigitte Dasseux, chargée du projet au sein du groupe La Poste. Pour elle, «c'est la moindre des choses que de répondre à tous ces enfants pour qui écrire au père Noël a une grande signification.»

En 2017, plus d'un million d'enfants de 132 pays ont écrit au père Noël. Pour plus de la moitié des moins de 6 ans, il s'agissait de la première lettre manuscrite qu'ils rédigeaient, selon une étude de l'institut Consumer Sciences and Analytics réalisée pour La Poste. Signe qu'il s'agit d'un moment magique, deux tiers des 3-7 ans choisissent leurs plus beaux crayons pour écrire à celui qui déposera leurs cadeaux au pied du sapin.