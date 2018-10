Que reste-t-il de Parents-Secours?

Sur papier, la dégringolade est nette: le nombre de foyers-refuges associés à Parents-Secours est passé de plus de 100 000 à la fin des années 80 à 4224 l'an dernier. Ces 10 dernières années, l'organisme a encore perdu presque 40 % de ses portes où enfants et aînés en difficulté peuvent trouver secours et réconfort. «La donne a changé», reconnaît d'emblée Pierre Chalifoux, directeur général de l'organisme.

Qu'est-ce qui a changé? Le monde du travail. Autant dire la société. «Avant, les mères étaient plus à la maison [le jour], observe Thérèse Pilon, responsable du comité de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui compte une centaine de foyers-refuges. Quand les deux parents travaillent, le soir, ça court: le souper, les devoirs, le dodo. Les fins de semaine, c'est les activités.» Ce rythme effréné fait en sorte que le recrutement de bénévoles pour maintenir un comité de quartier et recruter des foyers est ardu.

«La relève est difficile parce que les gens pensent qu'ils doivent mettre leur affiche-fenêtre tout le temps, ajoute Thérèse Pilon, qui a la sienne depuis 32 ans. Mais non: on la met seulement quand on est disponible. Ça peut être le soir ou les fins de semaine. Même juste cinq heures par semaine et c'est correct.»

L'autre élément qui freine le recrutement est la vérification d'antécédents judiciaires. Ce processus, renouvelé tous les deux ou trois ans, n'est pas centralisé, mais supervisé par les comités locaux. «On reçoit énormément de demandes sur notre site web pour avoir une affiche-fenêtre, assure Pierre Chalifoux, mais s'il n'y a pas de comité local, on ne peut pas en remettre.»

De Parents-Secours à «Taxi-Secours»

«Il faut penser à d'autres moyens», expose le directeur général de Parents-Secours, qui explore des voies parallèles afin d'augmenter son nombre de bénévoles. Il a cherché des personnes dont le métier exige qu'elles aient passé une vérification d'antécédents judiciaires et en a trouvé dans les services de garde affiliés à un bureau coordonnateur et les centres de la petite enfance. «C'est un bassin de personnes déjà qualifiées, si on peut dire», dit Pierre Chalifoux, qui a établi des partenariats avec 21 CPE depuis 2013.

Parents-Secours mène aussi un projet-pilote avec la COOP de taxi de Sorel-Tracy, dont les chauffeurs - une quarantaine - ont eux aussi vu leur passé scruté par la police. «Les enfants peuvent arrêter un taxi [de la COOP], demander de l'aide et les chauffeurs vont leur porter secours. Ils ne vont pas aller reconduire l'enfant gratuitement, ils vont rester sur place et l'aider, précise le directeur général de l'organisme. C'est le même principe que les foyers-refuges, mais sur la route.»