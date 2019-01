Cinq bouteilles de vin à mettre en cave

Céline Meyer estime quant à elle les cuvées du Domaine de l'Ecu, qu'elle conserve une dizaine d'années. Trois vins de ce vignoble provenant de trois différents sols sont offerts au Québec. La cuvée Granite s'exprime sur des notes de melon, de zeste d'orange et de fleurs. L'attaque croquante rappelle le melon miel, et une pointe de minéralité s'exprime en finale.

La cuvée Le Haut-Lieu ne contient pas de sucre résiduel. Elle possède toutefois la tension nécessaire pour traverser les années. À base de chenin blanc, le vin s'ouvre sur une texture de pêche et de poire mûres. Les notes de fleurs de trèfle et de miel persistent longtemps en bouche. C'est divin!

Le potentiel de garde des vins de Châteauneuf-du-Pape est bien connu. C'est d'autant plus vrai pour ce vin du Clos du Mont-Olivet, qui a su mettre de l'avant la fraîcheur du fruit. Dans le verre, les arômes d'olive noire, de cèdre et de prune se fondent dans une bouche aux tannins abondants, mais soyeux. Les parfums de gelée de framboises et d'épices persistent longtemps. À revoir dans 15 ans!

La fille du producteur, Priscilla Incisa della Rochetta, n'a pas que des exemplaires des grands vins de la famille dans sa cave. Elle aime aussi les rouges de ses cousins, les Antinori. Réputés pour leur cuvée Tignanello, les Antinori ont acheté le domaine Pian delle Vigne, près de Montalcino. Ce Brunello en mettra plein la vue dans 20 ans. Ses arômes de rose fanée, de menthe et d'épices douces se retrouvent aussi bien au nez qu'en bouche. Sur les papilles, les tannins ont de la mâche, mais ils sont très fins. Les notes d'épices et de sous-bois persistent très longtemps. Pour les impatients, le vin est déjà délicieux maintenant.

Du champagne

Céline Meyer a l'embarras du choix. Sa famille produit des vins accessibles comme le riesling Le Kobatte (code SAQ: 12713032), qui se bonifie dans le temps. Mais comme les grandes occasions se soulignent parfois avec des bulles, elle affectionne également les champagnes d'Emmanuel Lassaigne (code SAQ: 12061311).

Mettre du champagne en cave? Tout à fait, répond le vigneron Raphaël Béreche. Ses cuvées sont d'ailleurs conçues pour tenir la route. La plupart sont millésimées, et plusieurs sont vendues en magnum. Le producteur obture ses bouteilles avec un bouchon de liège, plutôt qu'une capsule métallique, pendant l'élevage sur lies, contrairement à la majorité des vins effervescents. Ce détail permet un léger contact avec l'air et une subtile évolution du vin. Une fois dégorgées et mises en vente, les cuvées peuvent être oubliées plusieurs années. Parmi celles offertes au Québec, le Remensis est un champagne rosé élaboré en majorité avec du pinot noir. On y trouve un superbe nez floral. Sa bouche est crémeuse, mais ne manque pas de tonus. La finale est longue sur des notes de fruits rouges. Les bébés de 2013 seront comblés à leur majorité!

Bérêche et Fils Campania Remensis Extra Brut 2013, 124,25 $ (13253314)