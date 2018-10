Vin de la semaine: Strub Grüner Veltliner 2016

Chaque semaine, notre collaboratrice Karyne Duplessis Piché vous présente quelques-unes des nouvelles cuvées disponibles (en quantité de 100 caisses et plus) à la Société des alcools du Québec (SAQ). »

Le nom de ce domaine allemand - Strub - se prononce de la même façon que Schtroumpf. Dans le verre, le vin se dévoile toutefois beaucoup plus complexe que la soupe des petits êtres bleus.

Ce vignoble est établi sur un coteau en face du Rhin depuis 1710. Au royaume du riesling, les Strub ont découvert dans les archives familiales que leurs ancêtres cultivaient une parcelle de grüner veltliner.

Alors que la popularité de ce cépage autrichien bat son plein, ils ont replanté des vignes au même endroit, devenant ainsi l'un des rares producteurs à cultiver ce cépage en Allemagne.

Le résultat est délicieux. Pour maximiser la fraîcheur, garder un taux d'alcool et de sucre faible, la moitié des raisins sont récoltés avant d'être à maturité.

Au nez, on détecte la lime, la poire et une abondance de fleurs. L'attaque en bouche est tonique. Elle est suivie d'une texture plus ronde accompagnée d'arômes d'amande blanche, puis de fines herbes.

La finale est longue et saline. Idéal avec un poisson blanc cuit à la vapeur ou, pourquoi pas, la première fondue au fromage de la saison.

Strub Grüner Veltliner 2016, 19,25 $