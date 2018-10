Des cuvées pour l'Action de grâce

Vive les bulles!

Ce mousseux de la maison espagnole Sumarroca mérite de se retrouver dans votre seau à glace. Il sent bon la pomme et la brioche. Sa bouche en met plein les papilles avec des bulles très fines et une finale crémeuse.

Cet assemblage de cépages locaux, parellada, xarello, maccabeu et de chardonnay est une belle introduction aux mousseux non dosés, c'est-à-dire sans sucre ajouté, qui sont parfois très secs et vifs.

Avec un brie garni de noix et de pommes cuit au four, attention, ce sera décadent. Le vin mousseux n'est plus réservé aux grandes occasions, en grande partie grâce à une meilleure sélection de vins effervescents vendus à prix accessible.

Parmi cette offre, on trouve les cavas. Des vins effervescents d'Espagne produits comme des champagnes, mais avec différents cépages et surtout, à un prix compétitif comme celui-ci.

Sumarroca Brut Nature Gran Reserva 2013, 19,10 $ (13408929)