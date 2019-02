Vin: les suggestions de Véronique Rivest

Tout ça est hyper harmonieux et s'exprime dans une bouche ample et riche, et à la fois très fraîche.

Mauve intense, avec un nez dense et sombre: fruits noirs, cuir, garrigue, fleurs mauves, avec une pointe de goudron et d'écurie.

Ce vin du Languedoc a toujours représenté un bon achat, mais le 2016 me semble particulièrement accompli. Le carignan est majoritaire, avec un peu de syrah et de mourvèdre.

Voici un autre domaine qui ne cesse de s'améliorer. Un des tout premiers vignobles certifiés en biodynamie du Rhône méridional, avec des vignes sur Gigondas et Vacqueyras.

Cette cuvée Village est issue de jeunes vignes, grenache surtout avec une touche de syrah, et ne voit pas le bois.

C'est tout le fruit du grenache, sans la lourdeur qui l'afflige trop souvent. Beaucoup de fruits rouges, des notes d'épices et de garrigue ouvrent le bal, et la bouche suit, ample et étoffée, mais aussi fraîche et pimpante, avec de légers tanins, très fins.

Servir légèrement frais avec un hamburger maison ou un poulet rôti aux herbes.

Potentiel de garde: de 2 à 3 ans

Montirius Le Village Vacqueyras 2015, 22,95 $ (872796), 13 %

Luminosité d'Alsace