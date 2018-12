Épatants Chiliens

Le 27 février 2010, un tremblement de terre frappe le Chili. Le choc, tellement violent, est ressenti à la grandeur du pays, et jusqu'en Argentine et au Pérou. Plus de 500 personnes perdent la vie, et d'innombrables bâtiments et infrastructures sont démolis. Tout comme de nombreux chais, vignobles et des milliers de litres de vin.

À peine un mois plus tard, je me rends à Santiago pour prendre part au Concours du meilleur sommelier du monde. Le Chili, en tant que pays hôte, accueille près de 400 personnes de partout dans le monde, alors qu'il peine encore à se remettre de la catastrophe. Pourtant, si on ne le savait pas, on ne devinerait jamais le cauchemar que les Chiliens viennent de traverser. Toute l'organisation - les itinéraires, les visites de vignobles, l'hébergement - a été revue afin de nous accueillir dans les meilleures conditions. Il est hors de question que le Chili renonce à cette occasion de faire connaître ses vins au monde. La résilience, la force de caractère et la gentillesse des Chiliens nous ont tous estomaqués.

Le Chili s'est bâti une réputation pour des vins abordables, d'un très bon rapport qualité-prix, en particulier les cabernets sauvignons. Mais il a beaucoup plus d'une corde à son arc.

Le climat méditerranéen de la Vallée centrale permet en effet d'élaborer, de façon constante, de bons vins à prix doux. Mais croire que c'est tout ce que le pays a à offrir, c'est sous-estimer l'esprit curieux et la détermination des Chiliens.

Très vite, plusieurs producteurs ont voulu démontrer qu'ils pouvaient aussi faire de grands vins. Certains, tel l'infatigable Eduardo Chadwick de la maison Errazuriz, n'ont pas hésité à faire déguster leurs grandes cuvées aux côtés des plus grands cabernets de Bordeaux et d'ailleurs pour prouver leur valeur. Un pari maintes fois réussi.

Le cabernet sauvignon est arrivé au Chili au milieu du XIXe siècle. L'élite chilienne voulait des cépages nobles pour élaborer des vins à l'image des grands vins français. Le cabernet sauvignon était alors l'incontournable, et le modèle était Bordeaux. Et comme la bourgeoisie chilienne était installée à Santiago, c'est près de la ville, dans la région de Maipo, qu'on a implanté ces vignes.

Mais on faisait du vin au Chili bien avant l'arrivée du cabernet. Les premières vignes ont été plantées au XVIe siècle dans toute la Vallée centrale par les colons européens et les missionnaires. Quand l'attention s'est tournée vers le cabernet sauvignon et Maipo, on a oublié ces vignobles plantés loin de la capitale, avec des cépages alors jugés plus rustiques.

C'est souvent le cas dans les nouveaux pays viticoles. On prend d'abord modèle sur les autres, faute de traditions propres. Puis, avec l'expérience, on finit par se faire confiance et par vouloir développer son propre style, définir ses propres terroirs.

C'est ainsi que les vignerons chiliens ont commencé à repousser les limites, à quitter le confort de la Vallée centrale pour planter la vigne sous des climats plus marginaux. Vers la côte, où l'influence du Pacifique vient rafraîchir les terres, ou en grimpant toujours plus haut dans les Andes, où les conditions sont plus extrêmes et le raisin doit lutter pour mûrir. Ils ont aussi planté de la vigne au nord, où des ciels cristallins et des sols riches en minéraux donnent une signature toute particulière aux vins. Au sud, on redécouvre les vieilles vignes de païs (un des tout premiers cépages apportés par les colons espagnols), de muscat et de carignan, cultivées en gobelet et non irriguées, témoins de l'histoire viticole du pays. Et l'exploration continue: tout au sud, à plus de 1000 km de Santiago, on plante de la vigne là où il n'y en a encore jamais eu.

Cette grande ouverture d'esprit et cette volonté de toujours pousser plus loin font en sorte que les vins sont en constante évolution. On ne peut pas se fier à ce qu'on a goûté il y a dix ou même cinq ans.

Les vins qu'on connaissait déjà continuent de s'améliorer : moins extraits et moins boisés, plus fins, ils laissent mieux transparaître le terroir. Puis il y a tous ceux qu'on ne connaissait pas, issus de nouvelles régions ou de vieux vignobles qui avaient été oubliés.

C'était déjà bien apparent en 2010. Malgré l'énorme catastrophe qui venait de s'abattre sur le pays, les Chiliens avaient une énorme fierté à nous faire découvrir leurs vignobles et leurs vins. En plus, avec une bonne humeur et une joie de vivre contagieuse. Non seulement sont-ils résilients et déterminés, mais encore ils savent rire d'eux-mêmes et adorent faire la fête. Pas du genre à se reposer sur leurs succès, pas plus qu'à s'apitoyer sur leur sort, ils nous réservent sûrement encore de nombreuses belles découvertes.