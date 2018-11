La vraie valeur du vin

Volpaia Prelius Cabernet Sauvignon Maremma Toscana 2016

L'excellent Castello di Volpaia de Radda in Chianti cultive aussi des vignobles dans la Maremma, plus près de la mer Tyrrhénienne. Le cabernet sauvignon, introduit dans la Maremma dans les années 60, y réussit très bien. Seul en vedette dans cette cuvée, très colorée, avec un fruit bien mûr - mûres, liqueur de cassis - et des notes de tabac sucré, d'épices douces ainsi qu'une pointe mentholée. La bouche est tout en fruit et la texture est suave, accentuée par les saveurs de cacao et d'épices du bois. Ample en bouche, avec des tanins bien présents, mais mûrs, et beaucoup de fraîcheur. Un caractère très mûr et fruité, qui fait plus Nouveau Monde, mais aussi très toscan: archi sec, savoureux, avec une acidité fraîche et des tanins fermes. Le meilleur des deux mondes.

21,30 $, 14,5 % BIO

Principiano Barolo del Commune di Serralunga d'Alba 2014

Vous êtes toujours nombreux à demander des suggestions de vins à mettre en cave pour des anniversaires. Difficile de trouver mieux pour ça que du nebbiolo. En voici un très bel exemple. La couleur est d'un rubis grenat très pâle, comme il se doit, et le nez, intensément aromatique: de la cerise fraîche et séchée, de la réglisse, des champignons, du cuir, du thé. En bouche, le fruit est presque charmeur, avec des accents de tarte aux cerises et de confiture de fraises, mais aussi tout le caractère savoureux du nebbiolo: herbes séchées, thé, tabac, anis. La bouche est ferme et corsée, avec des tanins solides, mais super harmonieuse. Déjà délicieux (à passer en carafe 2 ou 3 heures et à servir avec des viandes rouges rôties ou braisées), mais peut se garder encore 15 ans.

46,75 $, 13 %