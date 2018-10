Brassins à quatre mains

Prenez six microbrasseries en région, jumelez-les avec six homologues montréalaises, brassez le tout et laissez reposer dans un fermenteur pendant quelques mois. Vous obtiendrez six nouvelles bières de collaboration aux accents rafraîchissants.

Cette nouvelle recette collaborative, concoctée par la Maison des régions et Passeport en fût, vise à gommer les déséquilibres et renforcer les liens existants entre la métropole et les régions. L'industrie brassicole semblait une excellente candidate pour faire mousser de telles attaches.

«On a la volonté de dire: "On s'en fiche de dire qui est gros, qui est petit", on cherche à trouver une base commune. Même s'il existe une grande fraternité entre les microbrasseries, le pont n'est peut-être pas assez fait entre Montréal et les régions, à certains égards, notamment dans l'industrie brassicole», explique Catherine Roux, présidente et cofondatrice de Passeport en fût - une initiative soutenant le développement brassicole.

Concrètement, 12 microbrasseries, soit 6 en région et 6 à Montréal, ont été jumelées avec pour mission d'élaborer des brassins collaboratifs.

Des paires et des verres

Le résultat? Six bières aux accents éclectiques, oscillant entre l'audacieux et le classique, sont nées du projet et sont actuellement distribuées, en quantité limitée, dans un réseau de dépanneurs spécialisés aux quatre coins du Québec.

Par exemple, l'enseigne montréalaise Boswell et sa consoeur d'Alma Riverbend ont brassé à quatre mains une très séduisante Berliner Weisse, florale et acidulée. Les brasseries Harricana et Dunham, elles, ont misé sur un très aimable porter anglais aux arômes typiquement torréfiés; tandis que La Succursale et Côte-du-Sud (de Montmagny) ont emprunté ensemble des voies plus aventureuses, avec une IPA au seigle, aux fruits de sureau et à l'argousier, dotée d'une amertume très prononcée.