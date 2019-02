Cinq alcools à découvrir

L'intérêt pour les spiritueux, en particulier pour ceux élaborés au Québec, est loin de s'essouffler en 2019. Pour mettre du pep dans vos cocktails et pour ajouter de la nouveauté derrière le bar, voici quelques grandes tendances à surveiller, et autant de suggestions à savourer.

Son nez floral et délicat a séduit. Au même moment, la jeune entreprise BluePearl a aussi lancé un gin bleu. Sa teinte est plus soutenue et son style anglais est affirmé par ses arômes intenses de baie de genévrier.

Comme la vodka, le gin est presque toujours incolore. Mais cette règle est de plus en plus transgressée. Alors que les Anglais raffolent du gin rose, deux distilleries québécoises ont lancé l'automne dernier un gin coloré avec la fleur de pois bleu.

Ses arômes végétaux et de fumée sont typiques. Sa texture ronde et douce est agréable en bouche. Creyente propose sur son site internet plusieurs recettes de cocktails qui valent le détour.

L'entreprise a d'ailleurs lancé un nouveau gin, sucré et élevé en fûts de chêne, dans lequel les notes de pomme sont évidentes. Son goût plus riche et épicé permet de le servir seul en digestif.

Quelques spiritueux répondent déjà à ce critère, comme les alcools de Cirka à Montréal. Les distilleries Vice et Vertu, à Québec, et St-Laurent, à Rimouski, y travaillent aussi. Au nord de Montréal, à Saint-Joseph-du-Lac, le domaine Lafrance élabore ses alcools avec les fruits de son verger.

Les spiritueux issus de l'agriculture biologique sont beaucoup plus rares que les vins, mais ils sont de plus en plus demandés.

Un scotch bio vient d'ailleurs d'arriver au Québec. Il est produit par la société Bruichladdich (109,75 $ 13859543) avec des céréales certifiées biologiques de la ferme Mid Coul, située près d'Inverness, dans le nord de l'Écosse.

Si son prix vous fait hésiter, le gin américain de l'entreprise Koval, élevé dans d'anciens fûts de whisky, est un beau compromis. Koval a été la première distillerie à s'établir à Chicago depuis le XIXe siècle et elle utilise des ingrédients certifiés biologiques.

Son gin, à base de seigle, sent les fleurs et la cardamome. En bouche, il dévoile des arômes d'agrumes et d'épices douces. Délicat et soyeux en bouche, il est délicieux.

Koval Barreled Gin (13679374) 65 $