Le #10yearschallenge du vin

Amateurs de vin rouge depuis longtemps, ils se tournent de plus en plus vers le vin blanc, révèle le palmarès des bouteilles les plus vendues à la SAQ, que nous avons obtenu.

Signe que les ventes de blanc ont explosé depuis 10 ans, on trouve désormais trois produits dans le top 5. Autre surprise, un rosé figure en cinquième place.

2007-2008

1. Rouge - Shiraz/Malbec Fuzion Zuccardi Mendoza (10394955)

2. Rouge - Merlot Vivolo di Sasso Veneto i.g.t. (485565)

3. Rouge - Modello Masi Delle Venezie i.g.t (533026)

4. Rouge - Brouilly Georges Duboeuf (70540)

5. Rouge - Merlot/cabernet J.P. Chenet vin de pays d'Oc (485557)

2017-2018