Vins et bière à servir avec la pizza

Pour accompagner la pizza, choisir un vin italien donne souvent de bons résultats. Voici donc quatre suggestions, en plus d'une bière d'ici, parce que la pizza, au Québec, on l'a pas mal adoptée.

L'attaque juteuse et fruitée est bonifiée par une structure assez puissante. C'est long, vraiment bon et bio. N'hésitez pas à le mettre en carafe.

Quelques heures après l'ouverture, vous aurez envie de le savourer jusqu'à la dernière goutte. Wow! À base de frappato, il sent les petits fruits rouges et les fleurs séchées.

Les experts comparent souvent le Piémont et la Bourgogne. Non pas que les régions produisent des vins identiques, mais dans les deux cas, ses producteurs ont morcelé le terroir et tentent de mettre en évidence sa richesse et ses nuances.

La cuvée Villa Martis est beaucoup plus puissante qu'un pinot noir de Bourgogne.

L'assemblage de nebbiolo et de barbera, provenant de vignes de l'appellation Barbaresco, donne un rouge moyennement corsé aux notes de sous-bois, de fruits noirs et de rose qui persistent longtemps sur les papilles.

Le vin, qui a déjà quatre ans d'âge, possède des tannins souples qui iront bien avec la pizza. Il sera aussi parfait avec des côtes levées en écoutant le Super Bowl.

Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Gresy Villa Martis Langhe 2014, 29 $ (13626192)

Une India Session Ale