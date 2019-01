La Bourgogne restaure son patrimoine viticole

Murs, portes, escaliers et «cabottes» (cabanes de vignerons): les constructions en pierres qui parsèment les vignes de Bourgogne se refont une beauté grâce à des donations privées, selon l'association des «climats» de Bourgogne, qui pilote une campagne de restauration du patrimoine viticole lancée en 2017.

Le comité de sélection a déjà retenu 65 projets, dont 2,1 km de murs et six «cabottes» situés dans le périmètre des «climats» de Bourgogne, ces terroirs soigneusement délimités inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2015. 28 chantiers sont achevés et 12 sont en cours.

Chaque projet est aidé à hauteur de 50 % du montant des travaux, avec un plafond à 25 000 euros (38 000 $), grâce à un fonds financé par «de nombreux donateurs étrangers privés, amoureux de la Bourgogne et du patrimoine des climats», précise l'association.