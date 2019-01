Millésime 2018 d'Alsace: quantité et qualité

Mais le résultat est là: au terme de deux mois de vendanges, «les volumes constatés sont parmi les plus élevés de ces 30 dernières années avec plus de 28 200 hl», selon le Conseil interprofessionnel des Vins d'Alsace (CIVA).

Pour les professionnels, «les premiers résultats encave sont très prometteurs», avec des crémants «magnifiques, frais et racés», des muscats, pinots blancs et sylvaners «nets, fruités et gourmands» et des pinots gris et noirs qui sont «les grandes réussites de ce millésime».