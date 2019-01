Bar St-Denis: étincelante reprise de bar

Le Bar St-Denis est arrivé, mi-décembre, comme un précadeau de Noël aux habitants des quartiers La Petite-Patrie, Villeray et la Petite Italie. Un bel endroit où on mange et où on boit particulièrement bien, piloté par des anciens du Pied de cochon.

Emily Homsy et David Gauthier ont travaillé dans les cuisines de Martin Picard pendant plusieurs années. Ils ont décidé d'ouvrir un lieu bien à leur image, mais aussi un peu à celle de leur ancien employeur. La filiation est évidente, que ce soit dans la célébration du cocktail un peu vintage, la carte des vins (signée Catherine Sarrazin-Brennan) remplie de cuvées artisanales bien tentantes ou le menu évolutif, entre fraîcheur (carottes au miel, tartare d'agneau surmonté de salade fattouche) et pesanteur (irrésistibles croquettes de poulet, côte de porc charcutière).

Pour rafraîchir ce lieu où nous n'avions jamais mis les pieds, mais que nous imaginions un peu daté, on a fait affaire avec Kim Pariseau, fondatrice d'Appareil Architecture. Le résultat est un espace invitant, où l'on ne se sent pas tassés comme des sardines. Il y a facilement 70 places assises, que ce soit à table, à l'un des cinq jolis comptoirs en marbre vert pour six personnes, ou au long bar qui brille de mille feux orange! La pièce maîtresse, un plafond lumineux, crée un magnifique effet «halles» dans la salle. Longue vie au Bar St-Denis 2.0.

6966, rue Saint-Denis, Montréal

http://www.barstdenis.com/