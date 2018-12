Italie: les ventes de Prosecco en hausse de 6 %

Le marché des exportations est largement dominé par le Royaume-Uni avec 109 millions de bouteilles écoulées et les États-Unis (73 millions), et marqué par de nouveaux entrants dont la Suisse et la Norvège.

Le corsortium relève dans un communiqué la croissance de la France «qui avec 14 % en 2018 confirme sa position de 4e marché de l'appellation d'origine contrôlée Prosecco au plan mondial».

Les vendanges 2018 sur les 24 450 hectares que compte l'appellation ont produit 3,6 millions d'hectolitres (+10,8 % par rapport à 2017) «plus que suffisants pour attendre la prochaine vendange».

«Le mot d'ordre en 2018 a été la promotion et ce sera aussi le cas en 2019», a déclaré Stefano Zanette, président du corsortium Prosecco, cité dans le communiqué.

Reconnue dénomination d'origine contrôlée et garantie (DOCG), plus haut niveau de qualification du vin italien, l'appellation Prosecco s'étend sur neuf provinces du nord-est de l'Italie, entre la Vénétie et le Frioul-Vénétie Julienne.