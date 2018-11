Les nouvelles du vin

Elle est à la tête de la Société des alcools depuis moins de six mois et déjà, la présidente Catherine Dagenais a décroché la première place dans le palmarès des 200 personnalités du vin publié ce mois-ci dans la Revue du vin de France.

La SAQ, le plus grand acheteur de vin français

Elle est à la tête de la Société des alcools depuis moins de six mois et déjà, la présidente Catherine Dagenais a décroché la première place dans le palmarès des 200 personnalités du vin publié ce mois-ci dans la Revue du vin de France. Le magazine explique que la société québécoise est le plus grand acheteur de vin français du monde avec un chiffre de 812,3 millions de dollars en 2017. On souligne aussi que Mme Dagenais est la première femme à diriger le monopole. Elle est d'ailleurs l'une des rares femmes présentes dans le palmarès. La première position du classement est partagée avec le président français Emmanuel Macron qui, contrairement à ses prédécesseurs, «apprécie le vin et, surtout, ose le dire», précisent les auteurs du magazine.

Prix record pour un porto de 1863

On dit que les portos millésimés «vintage» peuvent traverser les âges. Parlez-en à la maison portugaise Niepoort. Une bouteille de porto datant de 1863 a été mise en vente à Hong Kong au début de novembre. Embouteillée en 1905 dans un flacon de cristal Lalique de format 1,5 litre, la pièce de collection a trouvé preneur pour la jolie somme de 168 000 $. Le montant adjugé dépasse de six fois le prix estimé au départ, selon le site Thedrinksbusiness. Avis aux collectionneurs, des bouteilles des millésimes 1997 et 2015 de la maison Niepoort sont en vente à la SAQ.