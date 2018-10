SOMM360, une expérience vinicole immersive

La Grande Dégustation est le plus grand rassemblement vinicole dans l'est du Canada.

Son congrès, qui rassemblera quelque 300 participants, sera présenté à Montréal du 25 au 29 novembre.

En clôture de l'événement, l'Expérience vinicole est une soirée «immersive dans l'univers de la dégustation», qui se déroulera au Grand Quai du Port de Montréal.

Ouverte à tous les passionnés du vin, la soirée permettra de rencontrer des sommeliers de partout dans le monde et de découvrir des stations de dégustation (vins, spiritueux, café, thé, chocolat...) et de nourriture, avec des accords mets et vins.

Prix: 250 $ en prévente

http://www.somm360.com/fr/