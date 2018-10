Un champenois en Géorgie

La première vendange d'Ori Marani a eu lieu en 2017. Deux Montréalais étaient de la partie: Cassady Sniatowsky et son jeune frère Lev. Le papa champenois a également mis la main à la pâte. Lors de notre visite, au mois de mai dernier, l'embouteillage venait d'avoir lieu, toujours en présence de Cassady et, cette fois, du futur agent québécois de Bastien, Vadim Fonta (L'agence sans nom).

Pour faire ses vins, le jeune expatrié a décidé de travailler comme les gens de la place, avec des kvevris, mais aussi avec des barriques qu'il importe de France. Les vins effervescents, surtout ceux produits par la méthode champenoise, ne sont pas très courants en Géorgie, bien que deux autres Français, Vincent Julien et Guillaume Gouerou (Lapati Wines), fassent des pétillants naturels à Sagarevo, un village à 50 km à l'est de Tbilissi. Bastien se concentrera donc sur les bulles, tout en proposant des vins blancs, ambrés et rouges.

On devrait pouvoir goûter à quelques cuvées d'Ori Marani au Québec au courant de l'année 2019.