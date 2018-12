Deux guides bien utiles

Les guides sur le vin sont de moins en moins nombreux au Québec. Il n'en reste plus que deux sur les rayons des librairies québécoises : le plus ancien, Le guide du vin, et le plus vendu, Le Lapeyrie. Nous vous les présentons.

Le Lapeyrie 2019

Le guide du sommelier Philippe Lapeyrie est à l'image de son auteur : accessible. Il réunit 125 suggestions commentées, classées en ordre de prix, faciles à trouver dans les SAQ et très abordables. « C'est grand public », résume-t-il en entrevue. Grand public, mais pas quelconque. Pour chaque vin, l'auteur suggère des accords et ajoute quelques anecdotes qui seront amusantes à raconter à Noël. Vous avez le guide de l'an dernier ? Mis à part quelques bouteilles incontournables, la majorité des propositions sont nouvelles. Autre nouveauté : Philippe Lapeyrie recommande 10 domaines dont il juge la qualité des vins irréprochable, peu importe les années. Il les a regroupés dans un chapitre nommé « La valeur de la constante ». On retrouve également ses classiques top 10 (mousseux, vins mutés, vins de garde) qui bonifient l'offre à plus de 300 références de produit.

Philippe Lapeyrie

Les Éditions de l'Homme

296 pages

19,95 $

Le guide du vin de Nadia Fournier

Le guide du vin est une référence au Québec depuis 38 ans, et les habitués ne seront pas déçus. Il est toujours aussi complet, dense et fouillé. On y retrouve 1000 descriptions de vins, une analyse des derniers millésimes selon les régions, des cartes viticoles et une tonne d'informations utiles. Pour s'aider dans cette tâche de dégustation et d'écriture colossale, l'auteure Nadia Fournier s'est alliée à la jeune sommelière Marie-Michèle Grenier. « Ses questions et ses commentaires ont beaucoup nourri ma réflexion », explique l'auteure. Coïncidence ? Un nouveau pictogramme a fait son apparition dans l'édition 2019. Il s'agit d'une feuille verte qui permet d'identifier les vins certifiés biologiques et reconnus par la SAQ. Cet ajout sera sans doute très apprécié, car les cuvées bios gagnent en popularité et ne sont pas toujours bien identifiées sur les tablettes du monopole d'État.

Le guide du vin 2019

Nadia Fournier

Les Éditions de l'Homme

450 pages

29,95 $