Un rapport britannique matraque Facebook

Facebook a volontairement fait fi des lois de protection de la vie privée et anticoncurrence du Royaume-Uni, et un encadrement plus serré des entreprises de réseaux sociaux est nécessaire, affirme un rapport rédigé par des élus britanniques.

Ce rapport du puissant comité médiatique parlementaire est publié après une enquête de 18 mois sur la désinformation et les fausses nouvelles propagées sur les réseaux sociaux. Le comité recommande que les sites de réseaux sociaux soient assujettis à un code d'éthique obligatoire qui serait supervisé par un régulateur indépendant de façon à mieux contrôler le contenu dangereux ou illégal.

Le rapport dénonce tout particulièrement Facebook, en affirmant qu'il est « évident que le (le site) contrevient intentionnellement et en toute connaissance de cause aux lois sur la confidentialité des données et anticoncurrence ».

Le document reproche aussi au PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, d'avoir fait preuve de mépris à l'endroit du Parlement britannique quand il a refusé de nombreuses invitations pour se présenter devant le comité.

Le rapport ajoute qu'« on ne devrait pas permettre à des compagnies comme Facebook de se comporter comme des'gangsters numériques'dans le monde en ligne, en se croyant au-dessus des lois et hors de leur portée ».

Les rapports parlementaires visent à influencer le gouvernement, mais ils ne sont pas contraignants.

Facebook a assuré qu'il partage « les préoccupations du comité concernant les fausses nouvelles et l'intégrité des élections » et qu'il est ouvert à une « régulation significative ».

Un responsable de la compagnie au Royaume-Uni, Karim Palant, a dit que « même s'il nous reste encore du chemin à faire, nous ne sommes plus la même compagnie qu'il y a un an ». Quelque 30 000 personnes travailleraient maintenant à l'identification et à l'élimination du contenu illicite, soit trois fois plus qu'auparavant, et Facebook y serait allé d'investissements importants dans l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle et la technologie de vision par ordinateur pour combattre ce type de contenu.

Facebook et d'autres entreprises en ligne font l'objet d'une pression croissante concernant la manière dont ils gèrent les données de leurs usagers et on leur reproche de plus en plus de ne pas faire assez pour empêcher l'utilisation illicite de leurs plateformes par des groupes qui essaient d'influencer les scrutins.