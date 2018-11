Le site de référencement touristique TripAdvisor veut devenir le réseau social du voyage grâce à une refonte de son site permettant aux internautes de préparer leur séjour avec un flux personnalisé d'articles et d'avis.

Des photos, des vidéos et des articles émanant de « marques, d'influenceurs, d'éditeurs » et d'« amis Facebook » viendront ainsi alimenter des « guides de voyage », des « itinéraires ou des listes de choses à faire » établis par les voyageurs afin de planifier leurs vacances, précise-t-il mardi dans un communiqué.

« Le nouveau site et la nouvelle application sont désormais disponibles pour les membres de TripAdvisor » s'ils créent un compte gratuit, « en 28 langues, et dans le monde entier », dit-il.

La page d'accueil devient « un flux d'informations personnalisé » affichant « automatiquement » des informations émanant notamment de sources qu'il aura au préalable décidé de suivre, ainsi que du contenu « pertinent » suggéré par TripAdvisor.

Plus de 1000 « marques, éditeurs et influenceurs » sont déjà sur ce nouveau site, annonce-t-il.

TripAdvisor se targue de mettre en ligne quelque 702 millions d'avis et opinions sur plus de 8 millions d'hébergements, de compagnies aériennes, de restaurants et d'attractions.