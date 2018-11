 Samsung présente un écran pliable pour faire du téléphone une tablette 

Samsung « sera prêt pour la production de masse » de ce nouveau type d'écran - appelé « Infinlty Flex Display » - « dans les mois qui viennent », a indiqué Justin Denison, un des responsables du groupe en présentant un prototype lors de la conférence des développeurs Samsung à San Francisco aux États-Unis.

Fermé, l'appareil présenté sur scène ressemble à un téléphone intelligent classique, en plus épais. Ouvert, il devient tablette grâce à son écran qui double de taille, selon la démonstration de M. Denison. Ce dernier a précisé que l'appareil était prévu pour « être plié et déplié de façon répétée ».

Le groupe, qui fabrique aussi bien des appareils mobiles tout entiers que des composants (écrans et microprocesseurs), n'a pas en revanche annoncé d'appareils mobiles avec écran pliable.

En effet, pour qu'un tel appareil puisse fonctionner, il lui faut un système d'exploitation et des applications optimisées.

Samsung et Google, qui conçoit le système mobile Android qui fait tourner les appareils mobiles de Samsung, ont donc également annoncé mercredi avoir commencé à collaborer pour optimiser Android pour ces futurs appareils évolutifs.

Les développeurs - ceux qui conçoivent les applications - ont eux aussi été invités mercredi à modifier leurs « apps » pour fonctionner avec un écran qui se plie et se déplie.

Enfin, Samsung a aussi présenté mercredi une toute nouvelle interface utilisateur (icônes, onglets...) appelée « One UI ». D'abord disponible l'an prochain sur les derniers modèles du groupe Galaxy S9 et Note 9, cette nouvelle présentation se veut notamment plus simple d'utilisation et, surtout, est optimisée pour les futurs appareils à écran pliable.