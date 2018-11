Pokémon Let's Go: raviver la flamme dans son salon

(Montréal) Comme quelques centaines de millions d'humains, vous vous souvenez du phénomène Pokémon Go qui a déferlé sur la planète à partir de juillet 2016. Eh bien, pour ceux qui n'auraient pas participé à cette douce folie collective qui consistait à attraper des pokémons dans les rues et parcs de leur ville, Nintendo et l'éditeur japonais Game Freak lanceront ce vendredi la suite de l'aventure, Pokémon Let's Go Pikachu! et Pokémon Let's Go Eevee!.

Cette fois, on passe de la réalité augmentée et des pokémons sur fond de vraies images à un jeu classique de console de salon, ici la Nintendo Switch.

150 pokémons à l'écran

Précisons d'abord qu'il s'agit essentiellement de deux variantes du même jeu. Seul le pokémon avec lequel on est assorti au début change, et il n'y a aucune différence à avoir Pikachu ou Eevee pour la suite des choses.

En ce qui nous concerne, c'est la version Pikachu qui a atterri dans notre Switch. D'entrée de jeu, quiconque a touché à Pokémon Go reconnaît le concept du jeu. On incarne ici un personnage, garçon ou fille, auquel on donne le nom de son choix et qui se balade dans un décor de bande dessinée ultracolorée à la Nintendo. Son alter ego doit d'abord aller faire un tour chez son ami d'enfance et les deux vont retrouver le professeur Chen qui leur donnera leur premier pokémon. On fouine ensuite dans les recoins de cet univers Pokémon, tombant sur un des 150 pokémons canoniques, les Chenipans, Aspicots, Roucools et autres Rattatas qu'il faut attraper.

Alerte à la balle

La mécanique de base est la même qu'avec Pokémon Go : on vise et on lance une pokéball pour l'emprisonner. La nouveauté ici, c'est qu'il faut y aller d'un geste du poignet avec le Joy-Con pour lancer la balle au bon moment. Encore plus rigolo, on peut acheter une Poké Balle Plus pour 65 $. Il s'agit essentiellement d'un contrôleur en forme de balle rouge et blanc qu'on fait semblant de lancer vers l'écran. Le mouvement se transpose à l'écran et votre pokéball emprisonne le pokémon sauvage si vous avez bien visé.

Encore plus fort : la Poké Balle Plus peut être appariée à un téléphone pour la chasse aux pokémons dans la vraie vie. Quand un pokémon se trouvera près de vous, le contrôleur-balle se mettra à vibrer et vous pourrez le lancer pour tenter d'attraper un peu au hasard la bête, sans consulter votre téléphone. Comme les fonctions en ligne ne sont pas encore disponibles, nous n'avons pu tester cette innovation.

Dorloter son fan

Parfois, sur la console, on tombe sur un autre joueur qui nous provoque en duel. Chacun place alors le pokémon de son choix dans l'arène et les deux se lancent les éclairs, tornades et filaments pour assommer l'adversaire. Comme pour attraper les pokémons, on a introduit ici toute une mécanique de jeu pour nourrir et rendre plus fort notre combattant. Il est également recommandé d'être très affectueux avec nos pokémons en les flattant et en leur donnant de petites friandises de temps en temps. Les pokémons et leur « dresseur » montent de niveau au fur et à mesure de leurs aventures et deviennent de plus en plus redoutables au combat. Une façon de parler, évidemment, puisque ceux-ci restent très pacifiques et se terminent par le sommeil du perdant.

Comme vous l'avez sûrement compris à la lecture de ces lignes, Pokémon Let's Go n'est pas un jeu pour amateur de sensations fortes, d'énigmes corsées et de combats sanglants. On a assumé totalement le côté enfantin, presque bébé avec les vagissements des pokémons, de cet univers né en 1996 sur Game Boy. Le petit dernier est en droite ligne avec cette franchise qui en serait rendu, selon les exégètes de Bulbapedia, à 122 titres.

Même si on n'est pas un mordu de ce type de jeux, ce qui est honnêtement notre cas, il faut reconnaître le grand soin et la qualité de Pokémon Let's Go. Tout est mis en place pour rendre ce jeu particulièrement addictif, avec sa quête infinie de races colorées de Pokémon, son aspect RPG simplifié et les nouvelles possibilités d'interaction en ligne. Il s'agit d'un beau cadeau aux fans qui attendaient qu'on ravive la flamme de Pokémon Go.

Pokémon : Let's Go, Pikachu ! et Pokémon : Let's Go, Eevee !