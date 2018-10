Jade Raymond quitte Electronic Arts

Faisant vaguement allusion à des « mesures internes » pour « mieux soutenir les concepteurs de jeux », EA a indiqué dans son communiqué avoir élargi le mandat de la grande patronne en Amérique du Nord, Samantha Ryan. Celle-ci dirige maintenant presque tous les studios d'EA aux États-Unis et au Canada, notamment EA Mobile, Maxis, Bioware et maintenant Motive à Montréal. Seuls Respawn en Californie et EA Sports à Vancouver ne sont pas placés directement sous son autorité.

« Avec ce changement, précise de façon laconique le communiqué d'EA, Jade Raymond a décidé de quitter Electronic Arts. » L'entreprise salue au passage la contribution de la Montréalaise de 43 ans qui « a aidé à constituer de bonnes équipes », en assurant que les projets en cours ne seraient pas modifiés. « Nous souhaitons le meilleur à Jade, alors qu'elle entreprend sa nouvelle aventure », indique le communiqué.

DE MONTRÉAL À VANCOUVER

Sous la direction de Jade Raymond, Motive Studios préparait depuis près d'un an une nouvelle franchise, un monde ouvert d'aventure-action dont l'ambition est de « réinventer le genre », a-t-elle déclaré à plusieurs médias l'été dernier.

Aux bureaux de Motive Studios, on a indiqué hier que Jade Raymond ne donnerait pas d'entrevue. Il n'a pas été possible de la joindre.

Connue pour avoir travaillé sur Assassin's Creed, Watch Dogs et Splinter Cell chez Ubisoft Montréal avant de fonder Ubisoft Toronto en 2009, l'ancienne productrice avait annoncé son départ en octobre 2014. Dix mois plus tard, elle était recrutée par le grand rival d'Ubisoft, Electronic Arts, et fondait le studio Motive. Le premier jeu, Star Wars Battlefront II, a été lancé en novembre 2017. Ce jeu au graphisme superbe a eu droit à un accueil critique plutôt tiède, mais ce sont surtout les microtransactions qui permettaient d'avancer dans le jeu en payant qui ont ulcéré nombre de joueurs.

En juin dernier, on a annoncé l'ouverture de Motive Vancouver, avec le mandat de développer des jeux liés à l'univers de Star Wars, de Plants vs. Zombies et « de nouvelles propriétés intellectuelles ».

Quant à la nouvelle patronne de Motive Studios, Samantha Ryan, elle est une des têtes d'affiche de l'industrie du jeu vidéo depuis plus d'une décennie. Au sein de Warner Bros., entre 2007 et 2015, elle a dirigé des franchises importantes comme Batman Arkham, Mortal Kombat et Shadow of Mordor. Il y a trois ans, elle a pris les rênes d'EA Mobile, d'où émanent tous les jeux pour les plateformes Android et iOS. « Samantha est connue pour sa créativité et son soutien aux équipes de jeu afin qu'elles puissent concrétiser leur vision », affirme EA dans son communiqué.