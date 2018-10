Le Canada veut améliorer les services internet

Réunis à Vancouver, les ministres responsables de l'innovation et du développement économique ont indiqué que la connectivité aux services haute vitesse est d'une importance capitale pour la prospérité et le bien-être des Canadiens. Ils ont ajouté que « c'est encore plus vrai » lorsqu'il s'agit des réseaux de prochaine génération dont la qualité supérieure facilitera notamment l'établissement de villes intelligentes, le fonctionnement de voitures connectées et l'offre de services de cybersanté.

Parallèlement, le Bureau de la concurrence cherche à obtenir les commentaires des consommateurs pour orienter son étude de marché sur les services à large bande.

L'organisme a lancé une consultation afin d'apprendre quelles sont les habitudes d'achat des consommateurs en ce qui concerne les services internet. Dans le cadre de cette étude de marché, le Bureau désire mieux comprendre les comportements des consommateurs et leurs expériences avec les fournisseurs d'accès internet canadiens.

Le Bureau incite la population à remplir un court sondage en ligne. Il signale que l'internet haute vitesse « joue un rôle essentiel dans la façon dont les Canadiens travaillent, apprennent et prospèrent dans l'économie numérique ».