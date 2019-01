Shopify se lance dans la production télé

Shopify s'apprête à lancer une société de développement et de production de contenu télévisuel et cinématographique.

La société de commerce électronique établie à Ottawa a indiqué mercredi que cette entreprise s'appellerait Shopify Studios et qu'elle s'impliquerait dans le développement, la production et le financement de projets destinés aux plateformes de diffusion en continu et aux réseaux traditionnels.

Parmi les premiers contenus proposés par Shopify se trouve une série de films de 20 à 30 minutes sur les entrepreneurs, qui s'intéresse à la relation entre le lieu de résidence des individus et ce qu'ils décident de créer, ainsi qu'un balado explorant des économies secrètes.

Le siège social de Shopify Studios se trouvera à Toronto, mais la société sera également présente à New York et à Los Angeles.

Shopify Studios a déjà signé des accords avec Anonymous Content, Spoke Studios et Saville Productions afin de développer des documentaires consacrés aux entrepreneurs.

Anonymous Content est à l'origine de films et émissions de télévision à succès, notamment 13 Reasons Why, Spotlight, Boy Erased et Mr. Robot. Spoke Studios a été créé par l'ancien chef de la direction d'ITV America, Brent Montgomery, tandis que Saville Productions a collaboré avec le réalisateur de Crash, Paul Haggis, et Barry Levinson, connu pour sa réalisation du film Rain Man.