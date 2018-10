Une solution pour contrer le logiciel malveillant GandCrab

L'éditeur roumain de solutions antivirus Bitdefender a annoncé la mise au point d'un outil permettant aux victimes du rançongiciel GandCrab de décrypter et récupérer leurs données, et d'éviter ainsi de payer une rançon.

Le nouvel outil permet de déchiffrer les données attaquées par les versions 1, 4 et 5 de GandCrab. Il a été développé en collaboration avec notamment la police roumaine, Interpol, et le FBI. Il est disponible sur le site de Bitdefender et sur le site de la police néerlandaise NoMore Ransom.