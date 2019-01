 CES: des téléviseurs rétractables LG et moins de voitures autonomes 

MATT O'BRIEN, JOSEPH PISANI

Associated Press

Las Vegas Le salon du gadget CES 2019 s'est ouvert mardi à Las Vegas. Voici les dernières observations des journalistes de l'Associated Press qui sont sur place, alors que le plus grand événement commercial de la technologie commence.

FAIRE DISPARAÎTRE LES TÉLÉVISEURS À l'ère de la diffusion en continu sur les téléphones intelligents, les grands téléviseurs ne sont plus la pièce maîtresse de nombreux salons. Aujourd'hui, la société d'électronique sud-coréenne LG fait sa part pour que les téléviseurs disparaissent complètement. LG a dévoilé un téléviseur « enroulable », un écran de 65 pouces capable de s'enrouler et de disparaître dans sa base en appuyant sur un bouton. L'appareil peut toujours jouer de la musique lorsque l'écran est complètement réduit ou afficher une horloge lorsqu'il n'est que partiellement caché. LG indique que le téléviseur sera disponible plus tard cette année. Il n'a pas dit combien il coûtera. Pendant ce temps, LG, Samsung et d'autres ont dévoilé les ensembles « 8K », offrant une résolution quatre fois supérieure à celle des ensembles haute définition actuels et deux fois supérieure à celle des ensembles 4K tels que l'écran enroulable de LG. Le 8K représente la prochaine génération de la télévision, mais la plupart des gens ne la verront pas eux-mêmes avant un certain temps.

Agrandir Le téléviseur à ultra haute définition QLED 8K de Samsung a été montré au CES par le vice-président de Samsung Electronics America Dave Das. Photo AFP

Jusqu'à présent, le 8K n'a été déployé que pour une diffusion expérimentale occasionnelle, comme lors des Jeux olympiques. Même les émissions et les films 4K commencent tout juste à faire leur chemin. « Comme toujours avec les téléviseurs, les innovations viennent d'abord avec le matériel d'affichage, et le contenu arrive plus tard », a expliqué Paul Gagnon, un analyste chez IHS Markit. Mais contrairement aux innovations antérieures qui n'ont jamais percé, comme les téléviseurs 3D, les analystes estiment que le format 8K deviendra éventuellement plus populaire - mais peut-être pas omniprésent. Samsung a annoncé son premier téléviseur 8K l'année dernière, un modèle de 85 pouces coûtant près de 15 000 $ US. La société a dévoilé quatre formats supplémentaires lundi, sans prix. Lundi également, TCL a annoncé des plans pour des ensembles 8K avec la technologie de diffusion en continu intégrée de Roku. LG a deux séries de 8K à venir. ON EN A ASSEZ DES VOITURES AUTONOMES Au CES, plusieurs préféreraient entendre parler de meilleurs jeux vidéo. Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a été applaudi quand il a déclaré à la foule qu'il passerait plus de temps à parler de jeu que de conduite autonome. La technologie graphique informatique du fabricant de puces basé à Santa Clara, en Californie, est utilisée dans les deux industries. Mais ce fut le dévoilement par M. Huang d'un nouveau processeur graphique orienté vers le jeu qui a suscité les plus grands applaudissements dimanche soir. Il a également expliqué comment les progrès de son entreprise en matière d'intelligence artificielle et une technologie graphique appelée « ray tracing" permettent de générer des paysages toujours plus réalistes dans les jeux populaires.

Agrandir Jensen Huang, le PDG de Nvidia, a a été applaudi quand il a déclaré à la foule qu'il passerait plus de temps à parler de jeux vidéo que de conduite autonome. Mais il a quand même présenté un super ordinateur pour voitures et annoncé un partenariat avec Uber pour construire des voitures autonomes. Photo Reuters

Le CES de cette année est moins axé sur les voitures autonomes, comparativement à l'année dernière, bien que les innovations en matière de conduite autonome suscitent un vif intérêt. Lyft a déclaré qu'après avoir lancé un service de taxi autonome à Las Vegas lors du CES de l'année dernière, le groupe avait désormais près de 30 000 déplacements payants. Daimler a dévoilé lundi un nouveau camion autonome et Bosch et May Mobility ont présenté séparément leurs concepts de navette sans conducteur. Au même moment, les dirigeants d'Audi, de Toyota, de Cruise Automation, du fabricant de puces Nvidia, de Waymo (une filiale de Google ») et de plusieurs entreprises en démarrage se préparent à convaincre le public que les véhicules autonomes sont sécuritaires. Ils disent que la coalition n'est pas un effort de lobbying, mais un front uni pour investir dans la lutte contre ce qu'ils décrivent comme de la confusion publique, des craintes et des attentes irréalistes à propos de la technologie autonome. Cette campagne fait suite à une année de nouvelles sur les accidents de la route, y compris un Uber autonome qui a heurté mortellement un piéton en mars. Ni Uber ni Tesla, qui a également eu des accidents, ne font partie du groupe. PAS DE COUCHES POUR BÉBÉS QUI SE CHANGENT TOUTES SEULES Vous ne vous attendriez pas à trouver le fabricant des essuie-tout Pampers et Bounty à la plus grande conférence technologique au monde. Mais voici la société de biens de consommation Procter & Gamble au CES 2019, présentant des rasoirs chauffants et une brosse à dents qui utilise l'intelligence artificielle. (Désolé si vous attendiez des couches qui se changent elles-mêmes.) Procter & Gamble, fondée il y a plus de 180 ans, dit que c'est sa première présence au CES. La société a déclaré avoir besoin d'intégrer la technologie dans les produits quotidiens pour répondre aux attentes des clients.

Agrandir Des rasoirs imperméables chauffants Gillette au kiosque Procter & Gamble au CES. Photo AP

Parmi les produits exposés : un rasoir Gillette imperméable qui chauffe jusqu'à 50 degrés Celsius ; une brosse à dents Oral-B qui vous prévient si vous ratez des zones ; et un dispositif appelé Opte, semblable à une baguette, qui analyse la peau et libère un sérum qui recouvre les taches de vieillesse et autres décolorations. Bien que certains des produits aient été vendus lors de tests, leur prix n'a pas encore été fixé. Mais attendez-vous à payer beaucoup plus cher que pour les choses ordinaires actuellement sur les tablettes des pharmacies. UNE MANIÈRE ÉLÉGANTE DE TEXTER Les personnes qui se sentent dépassées par leur gamme d'appareils connectés peuvent investir jusqu'à 700 $ US sur un autre appareil destiné à paraître plus artisanal. Mui Lab, basé à Kyoto, au Japon, a conçu un panneau mural en bois de sycomore connecté à internet que vous pouvez toucher pour envoyer des textos, vérifier la météo ou contrôler d'autres appareils domestiques tels que des éclairages et des thermostats. Des lettres et des icônes lumineuses apparaissent sur le panneau en bois lorsqu'il est utilisé - et disparaissent lorsqu'il est inactif.

Agrandir Le diffuseur de parfum Moodo peut mélanger des fragrances avant votre arrivée à la maison avec votre nouvelle flamme, et ce via votre téléphone intelligent. Photo Reuters