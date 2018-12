Ce mois-ci, SUITE s'associe à Pages Jaunes pour vous donner envie de réunir ceux que vous aimez.



Le temps des Fêtes est souvent un bon prétexte aux rassemblements. En famille ou entre amis, chez vous ou ailleurs, voici quelques idées pour partager de bons moments avec les êtres chers et en garder de précieux souvenirs.

On s'évade au Québec

Rien de mieux qu'une escapade de quelques jours pour se sentir en vacances près de la maison. Pour passer du bon temps en famille, cherchez du côté des complexes hôteliers qui offrent des expériences hors du commun allant au-delà de la simple chambre à coucher. L'Hôtel Sacacomie, en Mauricie, charme par sa structure en bois rond qui donne l'impression d'être dans un luxueux chalet en plein coeur de la forêt. L'établissement offre des suites à plusieurs lits, dont une avec deux chambres fermées, cuisine et salon, pouvant accueillir jusqu'à 10 personnes. Sur place : patinoire, sentiers de ski de fond et de raquette, traîneaux à chiens et plus. L'Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix est un lieu féérique où les familles et les enfants sont traités aux petits soins. Les chambres familiales, toutes magnifiquement décorées, comptent un grand lit et des lits superposés. Vous y trouverez le charme rustique du chalet et le luxe d'un cinq étoiles. En hiver, profitez d'un anneau de glace illuminé, de sorties guidées en raquettes et d'un feu de camp avec guimauves. Trouvez un hôtel dans votre région

On prend le large

Si l'hiver mine notre moral, direction le Sud! Le saviez-vous? À partir de 8 à 10 personnes, on peut bénéficier d'un tarif de groupe et de rabais avantageux chez plusieurs transporteurs et fournisseurs de voyage; c'est une bonne raison de rassembler famille, belle-famille et amis! En République dominicaine, le nouveau complexe The Grand Reserve at Paradisus Palma Real, dont l'ouverture est prévue le 15 décembre, a été spécialement conçu pour combler les familles, notamment avec un service de majordome et de garderie. Il propose uniquement des suites spacieuses, dont certaines munies de deux chambres, d'une cuisinette, d'un salon et même d'une piscine privée. Du côté du Mexique, l'hôtel Grand Sirenis Riviera Maya Hotel & Spa, avec sa piscine et son terrain de jeu réservés aux enfants, revient souvent dans les recommandations pour les familles nombreuses. Trouvez une agence de voyages pour planifier vos vacances

Autour de la table

Pour se rassembler sans chichis et passer plus de temps avec vos convives que derrière les fourneaux, on fait appel à un service de chef à domicile ou de traiteur. Ateliers & Saveurs, à Montréal et à Québec, se déplace à domicile pour offrir des cours de dégustation de vins servis avec des plateaux à grignoter ou un service de chef pour profiter d'un repas sur mesure. Sushi à la maison est un concept de chef à domicile offert à la grandeur de la province. L'entreprise, fondée par Geneviève Everell, propose des menus 100 % sushis, des soirées tartares et des cours à la maison. Pour des groupes de 10 à 25 personnes. Trouvez un traiteur dans votre région

On met le nez dehors