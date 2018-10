Ce mois-ci, SUITE s'associe à Pages Jaunes afin de vous encourager à créer l'utile dans votre vie.

On ne peut nier que la technologie vaut son pesant d'or pour simplifier le quotidien. Une foule de gadgets facilitent notre vie et on ne pourrait plus s'en priver. Voici de récentes innovations qui vous seront fort pratiques, que vous soyez à la maison, au bureau ou sur la route.

Cellulaires et tablettes

Du bureau à la maison en passant par l'auto, nos téléphones intelligents nous suivent presque partout. Les gadgets et accessoires qui les accompagnent sont d'ailleurs de plus en plus nombreux et ingénieux. Les claviers laser Bluetooth transforment n'importe quelle surface plate en clavier, les tapis de recharge permettent de recharger la batterie de notre cellulaire sans aucun fil, et des centaines d'applications font faire à notre téléphone des choses extraordinaires, comme démarrer la voiture à distance, expédier une carte postale à partir d'une photo prise avec notre téléphone ou encore prendre notre pouls après une séance d'entraînement. Le téléphone intelligent est devenu une véritable télécommande multifonctions.

Trouvez une boutique d'accessoires pour cellulaires

Maison connectée

Les avantages de la domotique pour la maison ou le bureau sont indéniables : contrôler à distance le chauffage et l'éclairage, activer le système d'alarme, verrouiller les serrures... Le marché de la domotique est en pleine expansion et la liste des inventions ne cesse de s'allonger. La toute dernière innovation? Un détecteur de fuites d'eau qui ferme immédiatement l'entrée d'eau de la maison et vous envoie un courriel ou un texto lorsqu'il détecte la présence d'un dégât. Pour bien planifier vos journées, les assistants intelligents pour la maison permettent de consulter votre agenda, de prévoir vos déplacements en fonction du trafic, d'ouvrir et de fermer le téléviseur ou encore de faire des listes d'épicerie uniquement à partir de commandes vocales.

Bons pour la planète

Certaines avancées technologiques peuvent également contribuer au bien de la planète en faisant économiser eau et électricité : un robinet intelligent qui s'ouvre et se referme simplement en détectant la présence des mains ou une barre d'alimentation qui éteint les appareils si elle ne détecte pas de mouvement pendant plus de 30 minutes, par exemple. Il existe également des compteurs qu'on installe sur le pommeau de douche afin de réduire la consommation d'eau superflue et de réguler la température de l'eau. En somme, cela représente des économies substantielles sur la facture d'électricité et une importante économie d'eau.

Dans la cuisine

La cuisine est probablement la pièce de la maison pour laquelle il existe le plus de gadgets technos. Il y a par exemple les machines à café connectées, qui vous permettent de préparer votre café préféré à partir de votre téléphone intelligent. Le réfrigérateur passe aussi en mode intelligent : avec celui-ci, il vous sera possible de surveiller tous vos appareils connectés depuis l'écran situé sur la porte du frigo. Ainsi, vous pourrez suivre une recette sur l'écran du réfrigérateur ou encore surveiller les enfants pendant la préparation du souper grâce à une caméra installée dans la salle de jeux.

Trouvez un détaillant d'accessoires de cuisine

Pour la voiture

Le témoin d'anomalie du moteur (le fameux « check engine ») dans le tableau de bord de votre véhicule s'allume et vous en ignorez la cause? Il existe un petit dispositif conçu pour vous donner la signification exacte du problème. Relié à votre cellulaire, il vous fournit un diagnostic précis sans que vous ayez à vous rendre chez un garagiste. Pratique! Votre voiture peut également devenir intelligente grâce à un chargeur bien spécial qui repère son emplacement si vous avez oublié où vous l'avez stationnée (ou si cette dernière a été volée) et indique à votre entourage où vous vous trouvez.

Trouvez un magasin d'accessoires automobiles