Oui, on adore les fettucines Alfredo tels quels. Mais ce plat peut aussi être le point de départ de toutes sortes de variations. Comme ici : on troque les pâtes pour de la courge spaghetti et on rehausse le tout de crevettes. Tout en conservant, bien sûr, l'irrésistible côté crémeux de la version originale.