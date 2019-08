« Je préférerais mourir d'une mort qui ait un sens plutôt que vivre une vie insignifiante. »

- Corazon Aquino

En 1986, Corazon Aquino devient la première femme des Philippines à accéder à la présidence. Au cours des deux premières années de son mandat, elle résiste à six tentatives de coups d'État. Souvent comparée à Jeanne d'Arc, cette grande femme nous rappelle qu'on n'a pas à craindre la mort lorsqu'on participe à quelque chose de plus noble que soi.

« 100 % des choses qu'on ne tente pas échouent. »

-Wayne Gretzky

En 1983, lors d'une entrevue pour le magazine Hockey News, un journaliste souligne à Wayne Gretzky que ce dernier compte un nombre très élevé de tirs au but cette saison. La réponse de la légende du hockey illustre bien que, même lorsque la réussite est peu probable, il faut tout au moins essayer pour qu'elle devienne possible.

« Sois reconnaissant de ce que tu as, tu en auras plus. Si tu te concentres sur ce que tu n'as pas, tu n'en auras jamais assez. »

- Oprah Winfrey

En 2004, l'animatrice Oprah Winfrey devient la première Afro-Américaine à se hisser dans le palmarès des 50 Américains les plus généreux. Avec ces paroles, celle dont la fortune est évaluée à près de trois milliards de dollars américains lance une invitation à vivre une vie de gratitude et de générosité.

« Il n'y a qu'une seule façon d'éviter les critiques : ne rien faire, ne rien dire et n'être rien. »

- Elbert Hubbard

Souvent attribuée à tort au philosophe Aristote, cette pensée provient plutôt d'un auteur américain du début du 20e siècle. Elle évoque que même si recevoir des critiques est une expérience peu agréable, ça demeure inévitable. Toute action ou toute parole ayant des répercussions risque de déplaire à certains - aussi bien l'accepter.

« Je vais vivre jusqu'à ma mort. »

- Frank Sinatra

Tirée du grand succès du même nom (I'm Gonna Live 'Till I Die), cette phrase résume bien la philosophie de vie du crooner légendaire. Celui qui a enregistré 59 albums en studio et figuré dans une soixantaine de longs métrages était aussi connu pour son penchant pour l'alcool, la bonne compagnie, le jeu et son ambition démesurée. Sans nécessairement être une invitation à l'excès, ces paroles nous rappellent que la vie est éphémère et qu'il faut en savourer chaque seconde.

« Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve. »

- Antoine de Saint-Exupéry

Aventurier, voyageur, pilote, poète : Antoine de Saint-Exupéry est passé à l'histoire avec l'écriture de son livre jeunesse Le petit prince. Cette citation nous rappelle l'importance d'avoir des rêves, des projets, des ambitions qui donnent un sens à notre quotidien, et de ne pas laisser la routine prendre toute la place.

« Vous ne pourrez jamais traverser l'océan si vous n'avez pas le courage de perdre de vue le rivage. »

- Christophe Colomb

Lorsque Christophe Colomb et son équipage bravent l'Atlantique pour la première fois, ils n'ont aucune certitude de ce qui les attend. Et ce qu'ils découvrent au-delà de la mer, au terme d'un périple de cinq semaines, changera l'histoire à jamais. Cette phrase illustre que pour se rendre là où on veut aller, il faut d'abord quitter l'endroit où l'on est. Se départir de ce qui est familier, rassurant et connu, pour s'aventurer en terre étrangère.