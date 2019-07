Un pari réussi, mais...

Le deux-pièces, appelé bikini pour faire un clin d'oeil à l'actualité, a effectivement l'effet d'une bombe. Vendu dans une boîte d'allumettes, le nouveau-né de la mode arbore avec irrévérence le slogan : « Le bikini, la première bombe anatomique ! » Malgré ce coup d'éclat flamboyant, le deux-pièces n'arrive pas à se tailler une place au soleil.

À l'époque, il n'est pas envisageable pour une femme de révéler la moindre petite parcelle de son corps. Les maillots sont couvrants et les femmes doivent nager à l'abri des regards. Avant même sa présentation officielle à la piscine Molitor de Paris, la création fait scandale et aucune mannequin professionnelle n'accepte de la porter. La polémique concerne principalement le bas du maillot, qui dénude les hanches et les fesses, si bien qu'en 1949, le bikini est interdit sur les plages de France, de Belgique, d'Espagne et d'Italie.

Des origines bien plus lointaines

Même si Louis Réard est le premier à commercialiser le bikini tel qu'on le connaît aujourd'hui, les origines du deux-pièces remontent à des millénaires. Les archéologues ont découvert des représentations de bikinis datant de l'époque néolithique.

Le bikini en dates clés

· Époque néolithique

Les femmes de Çatal Höyük, dans l'actuelle Turquie, arborent les premiers vêtements ressemblant à des bikinis vers 7 000 av. J.-C.

· 1400 av. J.-C.

Dans la Grèce antique, les femmes sportives portent des deux-pièces peu couvrants.

· 300 apr. J.-C.

Les mosaïques de la Villa del Casale, en Sicile, présentent des femmes vêtues d'une petite culotte et d'un fin bandeau sur les seins. Elles comptent parmi les plus anciennes représentations d'un bikini.

· 1907

La nageuse et comédienne australienne Annette Kellerman adopte une tenue de bain qui épouse les formes de son corps sur une plage de Boston. Cette sortie lui vaut une amende.

· 1946

Louis Réard fait scandale avec le lancement du premier bikini.

De l'interdiction à la consécration

· 1953

Contre toute attente, Brigitte Bardot adopte le bikini sur une plage de Cannes. Cette sortie remarquée de la star française, vêtue d'un petit bikini en vichy rose, passe à l'histoire et représente le début de la démocratisation du deux-pièces.

· 1962

Le bikini blanc d'Ursula Andress dans le film James Bond 007 contre Dr No marque les esprits.

· 1965

Le magazine Marie Claire publie des photos de bikinis dans ses pages.

· 1967

Selon le magazine Time, 67 % des jeunes Américaines ont adopté le bikini.

Un vent rétro pour le bikini d'aujourd'hui

Aujourd'hui, le bikini est la vedette incontestée de l'été. Difficile d'imaginer que ses débuts ont été aussi houleux ! Bikini brésilien, tankini, trikini, microkini, il se décline de mille façons. Mais la vraie tendance du moment, c'est le maillot d'inspiration rétro, avec le retour en force de la taille haute.