Le Québec offre un terrain de jeu immense aux amateurs de plein air. C'est votre cas ? Voici des activités à ajouter à votre liste d'incontournables à expérimenter en famille cet été.

La descente de rivière Descendre une rivière est une expérience unique à vivre en famille, et la Belle Province compte de nombreux lieux où pratiquer cette activité. De plus, plusieurs parcs nationaux et entreprises privées proposent la location d'embarcations pour vous permettre de voguer sur leurs eaux. La bonne nouvelle : nul besoin d'être un expert pour s'y adonner ! Insubmersible, d'une grande stabilité et n'exigeant que peu de technique, le radeau pneumatique (miniraft) vous permettra par exemple de vous initier à la descente de rivière en toute sécurité, et ce, même avec un enfant de 5 ans. Il y a aussi moyen d'opter pour une formule guidée.

Le kayak de mer Des plans d'eau à perte de vue, entourés de paysages spectaculaires et d'une faune exceptionnelle... Le Québec regorge de beaux endroits pour essayer le kayak de mer en famille. Idéale pour découvrir autant les milieux aquatiques que la faune ailée, cette activité permet un contact très étroit avec la nature. De plus, le kayak de mer est une embarcation stable, confortable et sécuritaire, qui est facile à diriger - même par un pagayeur débutant. Vous n'avez pas de kayak ? Pas de souci ! Plusieurs endroits au Québec en proposent la location. Des excursions guidées sont même offertes sur certains cours d'eau.

L'observation de la faune Aller à la rencontre d'animaux en pleine nature revêt toujours un caractère bien spécial, pour les petits comme pour les grands. Sur terre ou sur l'eau, le Québec vous réserve d'envoûtantes rencontres avec quelque 650 espèces animales. La province est en effet parsemée de magnifiques forêts, de milieux naturels diversifiés, de parcs nationaux et de nombreuses réserves fauniques. Dans certains lieux particulièrement favorables, des aménagements, des équipements et des guides naturalistes facilitent même l'expérience. Cet été, partez donc à la recherche des oiseaux de proie, des orignaux ou des baleines !

La pêche Prendre son premier poisson constitue une expérience mémorable pour tout le monde, et ce, que vous ayez 4 ans ou 40 ans ! Agrémenté de plus d'un demi-million de lacs et de milliers de rivières, le territoire du Québec représente un véritable paradis pour la pêche. L'envie de taquiner le poisson en famille vous démange ? Quinze réserves fauniques, 63 zones d'exploitation contrôlée (ZEC) et plus de 600 pourvoiries s'offrent à vous pour une aventure inoubliable. Certains endroits proposent même des forfaits qui rendent cette activité simple et accessible, puisque tout le matériel de pêche est fourni pour les enfants et les adultes.

Le surf à pagaie Cela fait maintenant quelques années que la planche à pagaie (ou stand-up paddle board en anglais) a séduit les Québécois. Cette activité aux origines hawaïennes, qui consiste à glisser sur l'eau debout sur une planche à l'aide d'une rame, est à l'honneur sur plusieurs plans d'eau. Conçue pour les eaux calmes, cette planche est plus imposante et plus stable que celle qu'on utilise pour le surf traditionnel. Son apprentissage s'avère donc simple et rapide, et le plaisir est garanti pour toute la famille. De plus, de nombreux endroits offrent des options de location incluant la planche, la pagaie et la veste de flottaison individuelle. À vos pagaies, alors !