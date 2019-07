Selon les dermatologues, les cas de cancers de la peau sont en augmentation au Québec et le soleil en est l'une des principales causes. La meilleure méthode de prévention consiste à bien protéger sa peau des rayons UV. Pour y voir plus clair, voici quelques mythes et vérités sur la protection solaire.

1. La fréquence à laquelle je dois réappliquer de la crème solaire varie en fonction de son FPS.

Mythe. Peuimporte le facteur de protection solaire de la crème, les dermatologues suggèrent d'en réappliquer toutes les deux heures.

2. Si ma crème solaire est résistante à l'eau, je n'ai pas besoin d'en réappliquer après une baignade.

Mythe. « Résistant à l'eau » signifie que la crème vous offre une protection pendant que vous êtes dans l'eau. En général, les crèmes seront réellement résistantes à l'eau une trentaine de minutes. Une nouvelle application est recommandée après chaque baignade, peu importe sa durée.

3. Les vêtements protègent la peau des rayons UV.

Mythe. Les vêtements de tous les jours ne filtrent pas efficacement les rayons UV. Un simple chandail en coton offre une protection équivalente à un FPS 4. Par contre, certains vêtements spécialisés offrent une protection intéressante correspondant à un FPS 50 ou 60. Vous trouverez alors une étiquette sur le vêtement, qui l'indiquera.

4. Plus le FPS est élevé, mieux je suis protégé.

Vérité. Un FPS 15 bloque 93 % des rayons UVB, tandis qu'un FPS 30 en bloque 96,7 % et un FPS 60, 98,3 %. Au-delà du FPS 60, la protection reste sensiblement la même. L'Association canadienne de dermatologie recommande une crème solaire ayant un FPS d'au moins 30. Le FPS de 60 peut s'avérer utile chez les personnes plus sensibles au soleil, comme les femmes enceintes et les jeunes enfants.

5. Les rayons UV traversent les vitres de la voiture.

Vérité. Les rayons UVB, ceux qui font bronzer, ne traversent pas la vitre, mais les UVA, eux, oui. Ce sont eux qui provoquent le plus de dommages à la peau. Ils ne causent pas de coups de soleil, mais bien le vieillissement prématuré et, à long terme, le cancer de la peau.

6. Je dois appliquer de la crème solaire même par temps nuageux.

Vérité. On devrait appliquer de la crème solaire tous les jours de l'année, beau temps, mauvais temps, été comme hiver. Les rayons UV passent au travers des nuages et sont réfléchis par des surfaces comme la neige, la glace, l'eau et le sable.

7. Toutes les crèmes solaires me protègent du cancer de la peau.

Mythe. Tous les produits solaires ne sont pas égaux en matière de protection. Le FPS offre une protection solaire contre les rayons UVB uniquement. Si le logo UVA de Santé Canada ne se retrouve pas sur l'emballage, c'est que la crème en question ne les filtre pas. Les rayons UVA sont les plus dommageables pour la peau et sont responsables du vieillissement prématuré et du cancer de la peau.