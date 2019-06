Si la scène culinaire de la Capitale-Nationale compte des piliers de renom, le paysage gastronomique se diversifie, s'éclate, et voit apparaître des établissements qui se taillent une place dans les conversations entre foodies. Des endroits où s'exprime une cuisine à fort caractère et inspirée. Voici 8 destinations à ajouter au carnet d'adresses pour une prochaine virée gourmande à Québec.

ARVI 519, 3e Avenue

Derrière une discrète enseigne, dans Limoilou, ARVI s'emploie à abolir la « frontière entre la cuisine et la table ». Précision - c'est le mot qui s'impose à l'esprit alors qu'on observe la brigade s'activer dans la cuisine ouverte installée au coeur du restaurant. Précision dans la sélection des produits saisonniers et locaux, dans les accords proposés au fil des services de la formule prix fixe. Précision aussi dans le service, qui s'ajuste habilement au rythme des convives. Un endroit à la fois convivial et raffiné. VISITEZ le site d'ARVI Honō Izakaya 670, rue Saint-Joseph Est

Les yakitoris de la taverne japonaise gagnent des adeptes, attirant dans l'enceinte d'une quarantaine de places une foule animée. Au centre des tables - minuscules ou communales -, on dépose des assiettes où les saveurs nippones se marient aux produits locaux : avocats grillés au ponzu, oeufs de caille marinés, anguille fumée de Kamouraska ou encore une collection de savoureuses brochettes, les fameux yakitoris. On partage ces plats joyeusement, accompagnant le tout de cocktails inventifs, de saké ou d'une bière. VISITEZ le site de Honō Izakaya Chez Rioux & Pettigrew 160, rue Saint-Paul

Niché dans les vestiges d'un magasin général, Chez Rioux & Pettigrew a des airs rétro. L'antique tourne-disque qui nous accueille et les classiques qu'il crachote y sont pour quelque chose. Mais la cuisine de la maison est résolument actuelle. Pour un maximum de surprises et un minimum d'efforts, on opte pour le menu à l'aveugle et on laisse le chef nous transporter à travers quatre services hors menu. Ici aussi, les arrivages locaux de saison ont la part belle, et on les traite avec amour; ça se goûte. VISITEZ le site de Chez Rioux & Pettigrew Le Moine Échanson 585, rue Saint-Jean

On va au Moine pour découvrir des vins nature. On y retourne parce que c'est comme être reçu chez des amis : avec générosité et sans prétention. À l'écoute du client et fière des artisans avec qui elle oeuvre, l'équipe de passionnés derrière ce bar à vins prend un malin plaisir à marier le bon vin au bon client, le tout accompagné du bon plat. On en ressort avec le sourire, à tout coup. VISITEZ le site du bar à vins Le Moine Échanson Cassis Monna & Filles 1225, chemin Royal, Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans

La réputation des produits fins du domaine n'est plus à faire. Mais pour plusieurs, le havre gourmand de l'île d'Orléans reste à découvrir. Dès l'accueil attentionné, on s'y sent instantanément en vacances. Le visiteur a tout le loisir de s'attabler au restaurant, de passer à la boutique et à la cave à vins pour une dégustation ou de déambuler dans l'espace pique-nique, une « molle » vanille-cassis à la main. Accédez à la terrasse exclusive sur le toit pour y siroter une sangria, vue sur le fleuve incluse. VISITEZ le site de Cassis Monna & Filles Le Voisin 299, rue Saint-Joseph Est

Le Voisin, c'est la buvette qu'on investit après le boulot pour prendre l'apéro et se délecter des choux-fleurs frits, un classique de la maison. Élégantes, les assiettes qui franchissent le passe-plat laissent une place de choix aux légumes, et les options végés sont nombreuses et goûteuses. Au brunch, difficile de faire son choix parmi le menu qui se décline en deux clans : les salés et les sucrés. Ce qui est certain, c'est qu'on se laisse tenter par la carte des mimosas. VISITEZ le site du restaurant Le Voisin Battuto 527, boulevard Langelier

Le Battuto est un secret de Polichinelle. Bien qu'elle récolte tous les éloges sur la scène gastronomique, la trattoria d'inspiration italienne persiste à se distinguer par sa simplicité et son authenticité. L'ingrédient simple, mais de grande qualité y est à l'honneur. Qu'on l'attribue à la grandeur de l'établissement ou à la cuisine ouverte, sise tout juste derrière le comptoir où s'attablent les convives, il s'y installe une proximité réjouissante. À commander coûte que coûte : les arrancinis et leur aïoli. VISITEZ le site de Battuto Kerrmess 36 1/2, rue Saint-Pierre