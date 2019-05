Que ce soit sur un bord de mer en Europe, dans des centres de villégiature particuliers ou dans la section officieuse « Okapulco » de la plage d'Oka, quelques destinations touristiques permettent aux vacanciers de profiter de la nature dans leur plus simple appareil. Au même titre qu'il existe une étiquette à suivre au bureau ou dans un restaurant chic, certaines règles s'appliquent avant de défaire son premier bouton. Mieux vaut les connaître.

On apporte une serviette. C'est la règle d'or. Au moment de s'asseoir sur n'importe quelle surface, une serviette répond à la fois aux besoins d'hygiène et de confort personnels. Si une chaise au soleil est brûlante pour les jambes, elle le sera probablement tout autant pour les autres parties de notre anatomie. Enfin, mieux vaut apporter sa propre serviette pour facilement la reconnaître - et ne pas prendre celle d'un autre vacancier par erreur.

On ne regarde pas... trop. C'est acceptable de regarder une personne de la même façon que si elle portait des vêtements. Mais regarder n'est pas fixer. Si on éprouve de la difficulté à discuter avec quelqu'un sans se laisser distraire par sa nudité, on peut porter des lunettes fumées.

On ne prend pas de photos. Afin de créer un climat de confiance pour les visiteurs, la plupart des destinations « vêtements optionnels » ont des règles strictes concernant la prise de photos. Certains endroits exigent seulement de masquer la caméra de son téléphone intelligent en y apposant un autocollant temporaire tandis que d'autres interdisent complètement ces appareils. Quelles que soient les consignes, on ne photographie personne sans son consentement - y compris tous ceux qui se trouvent en arrière-plan.

On ne touche pas sans permission. Vêtements ou non, on ne passe pas son bras autour des épaules d'un étranger, pas plus qu'on fait des câlins aux inconnus. Le respect et le consentement sont de mise en tout temps.

On couvre sa gêne. Si l'imagination s'active, cela peut être très embarrassant pour les hommes (leur appareil étant, disons-le... plus apparent que celui des femmes). La politesse est alors de dissimuler l'équipement problématique sous une serviette, de s'allonger sur le ventre ou de se retirer dans un coin de la piscine peu fréquenté et d'attendre que ça passe. Bref, on fait exactement ce que l'on ferait si ça se produisait alors qu'on porte un maillot.

On n'est pas obligé d'être complètement nu. Quand le sable est trop chaud pour les orteils, c'est tout à fait correct de porter des sandales. Ou d'enfiler un chandail anti-UV pour éviter d'aggraver un coup de soleil. Si un « p'tit nouveau » n'est pas à l'aise de tout retirer tout de suite, personne ne viendra lui arracher ses vêtements. Mais à la longue, ça peut devenir gênant d'être la seule personne habillée lorsque tout le monde est nu.