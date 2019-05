UN BRIN D'HISTOIRE

On dit que l'artiste peintre russe Vassily Kandinsky est le précurseur de l'art abstrait. L'anecdote raconte que l'idée de peindre sans figuration lui est venue tout à fait par hasard. Un soir, en rentrant à la maison, il est frappé par la beauté d'un tableau posé par terre contre le mur et dont il ne reconnaît pas le sujet. Puis, il réalise qu'il s'agit d'une de ses toiles renversée sur le côté. Cet évènement est une véritable révélation pour lui. Quelque temps après, il peint pour la première fois sans tenir compte des objets. Intitulé Aquarelle abstraite, son tableau ouvre la voie à un tout nouveau vocabulaire artistique. Nous sommes en 1910. L'art abstrait est né, et c'est une révolution.

« L'art abstrait tourne le dos à la figuration, à la représentation du monde. »

Vassily Kandinsky

LE BONHEUR DE REDESSINER LES RÈGLES

À l'opposé de l'art figuratif, l'art abstrait fait abstraction de la réalité. Ici, sujets et objets sont remplacés par formes et couleurs qui s'entremêlent. Un tableau abstrait n'est pas le miroir de la réalité. Il est le visage d'émotions à l'état brut. En se détachant ainsi du monde réel, le peintre parvient à briser les règles et à créer son propre langage visuel. Cet exercice à la fois libérateur et complexe fait de plus en plus d'adeptes. Certains y voient une belle façon de se reconnecter à leur spontanéité, loin des contraintes et de la pression sociale.

« Il y a des peintres qui transforment le soleil en une tache jaune, mais il y en a d'autres qui, grâce à leur art et à leur intelligence, transforment une tache jaune en soleil. »

Pablo Picasso

UNE TOILE VAUT MILLE MOTS

Déroutant pour certains, fascinant pour d'autres, un tableau abstrait suscite une foule de questions. Est-ce une montagne, un visage, le vent? Dans l'art abstrait, le spectateur est submergé par une immense sensation de liberté. Chacun fait appel à l'hémisphère droit de son cerveau pour interpréter l'oeuvre à sa façon. Parfois, l'interprétation rejoint l'intention, mais d'autres fois, de nouveaux messages émergent. C'est ce qui fait la beauté d'une oeuvre.

Trois artistes d'ici à découvrir

1- Maryse Rapsomatiotis