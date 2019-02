« Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur »,affirmait Walt Disney. Les couleurs auraient effectivement une influence sur notre état psychologique (et même physiologique, croient certains spécialistes). Aux quatre coins du globe, des communautés travaillent d'arrache-pied pour faire de leur environnement immédiat un lieu coloré et énergisant, au plus grand plaisir des résidents et des visiteurs. Regard sur ces destinations qui nous en font voir de toutes les couleurs.

Burano, Italie La plus belle des îles de la lagune de Venise, Burano, se démarque par les petites maisons de couleurs vives qui bordent ses canaux. Selon la légende, ses couleurs aidaient les pêcheurs à reconnaître leur île alors qu'ils se trouvaient au loin en mer. L'Italie est l'hôte de plusieurs autres lieux aux mille couleurs, dont Procida, Riomaggiore et les villages de Cinque Terre.

L'ancienne médina de Chef chaouen, Maroc Située au nord-est du Maroc, la petite ville de Chefchaouen est bâtie en altitude, au pied des monts Kelaâ et Meggou. Son ancienne médina d'influence andalouse éblouit par le bleu vif des bâtiments et les ruelles sinueuses qui convergent vers la place centrale et la casbah.

Provence, France Les versants ensoleillés des montagnes de Haute-Provence offrent aux visiteurs, de juin à la mi-août, un spectacle extraordinaire : celui des champs de lavande en floraison. S'étendant à perte de vue, ces paysages violacés en mettent non seulement plein la vue, mais s'accompagnent aussi d'un doux parfum.

Jodipan, Indonésie Situé en banlieue de Malang, en Indonésie, le village de Jodipan s'illustre par une inspirante histoire. En effet, 8 étudiants universitaires ont lancé un projet pour transformer ce bidonville en un village arc-en-ciel. Non seulement leur réalisation a rendu le lieu propre et attrayant, mais Jodipan est aussi devenu l'une des attractions touristiques de la région, au bénéfice des résidents.

Parc Hitsujiyama, Chichibu, Japon Prisé de la mi-avril au début mai, le parc Hitsujiyama de la ville de Chichibu impressionne ses nombreux visiteurs. Ses quelque 400 000 fleurs - roses, mauves ou blanches pour la plupart - sont disposées stratégiquement pour créer de superbes motifs colorés.

La Havane, Cuba Inscrite au Patrimoine mondial de l'UNESCO, la vieille ville de La Havane abrite de nombreux bâtiments aux couleurs pastel d'une valeur architecturale exceptionnelle. C'est autour des places publiques qu'on les apprécie davantage, accompagnées de quelques voitures d'époque magnifiquement conservées.

Holi, la fête des couleurs, Inde Célébrée partout en Inde, la Holi marque l'équinoxe du printemps. Au deuxième jour de cette fête, les Indiens prennent d'assaut la rue et lancent le maximum de pigments de couleurs aux gens qu'ils croisent. Chaque couleur a une signification précise : le vert pour l'harmonie, l'orange pour l'optimisme, le bleu pour la vitalité, et le rouge pour la joie et l'amour.

Saison des tulipes, Pays-Bas Aux Pays-Bas, la saison des tulipes est à son apogée à la mi-avril et les fleurs transforment les champs en un fascinant tableau aux mille couleurs. Pour les voir, il suffit de prendre le train ou le vélo en direction de la campagne. La plupart des fermes de tulipes se trouvent dans le Noordoostpolder.

Le quartier Bo-Kaap, Le Cap, Afrique du Sud Quartier pittoresque, Bo-Kaap abrite une forte concentration de musulmans originaires d'Asie, amenés de force au 17e siècle pour servir d'esclaves. Puisqu'il leur était alors interdit de posséder une propriété, les esclaves devaient louer ces maisons obligatoirement blanches. Comme un pied de nez à cette période de répression, les couleurs vives des habitations d'aujourd'hui représenteraient la liberté d'expression de leurs propriétaires.