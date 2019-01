Visiter un zoo pendant la saison froide représente une expérience complètement différente qu'en période estivale. Alors que par temps caniculaire les animaux se terrent, en hiver, ils sont actifs et cherchent le soleil, en plus d'arborer leur plus belle fourrure. Voici cinq zoos à visiter dans les prochaines semaines.

Parc Oméga

À 90 minutes de Montréal, ce majestueux parc présente les différents écosystèmes du Canada. Le parcours de 15 km en voiture est idéal pour les familles avec de jeunes enfants et permet d'admirer de près wapitis, cerfs de Virginie, bisons, renards arctiques et orignaux (pour ne nommer que ceux-là). À ne pas manquer : l'observatoire des loups, unique au monde. On compte 90 minutes pour le parcours en voiture et de 4 à 6heures pour visiter toutes les installations. Le saviez-vous ? Il est possible de dormir dans l'une des luxueuses cabanes pour vivre en immersion parmi une meute de loups.

Zoo sauvage de Saint-Félicien

Attraction vedette de ce zoo d'exception, le Parc des sentiers de la nature se parcourt en train, pour observer les animaux en liberté contrôlée. Munis de couvertures de laine, on apprécie les grands espaces et le contact privilégié avec la nature. Le zoo se consacre aux animaux du Nord et des zones froides du monde. En plus des espèces indigènes du Canada (lynx, cougars, caribous, ours blancs...), on y trouve des géladas-les seuls au pays- provenant des hauts plateaux éthiopiens, des chameaux de Bactriane issus de la Mongolie, des tigres de l'Amour et des macaques japonais.

Zoo Ecomuseum

Situé à Sainte-Anne-de-Bellevue, le seul zoo extérieur sur l'île de Montréal peut être fier de sa vocation première : accueillir des animaux du Québec, orphelins, blessés ou nés sous soins humains, ne pouvant retourner dans leur milieu naturel. C'est avec son coeur d'enfant qu'on admire les différentes espèces d'oiseaux de proie (aigles, chouettes, grands-ducs, harfangs des neiges) et qu'on s'émerveille devant l'agilité - et l'énergie ! - des loutres de rivière, très actives en hiver. On réserve environ 90 minutes pour le parcours extérieur avant de se réfugier dans la section intérieure pour observer les tortues, poissons et amphibiens d'ici.

Zoo de Granby

Le plus important zoo du Québec (1800 animaux, 220 espèces) ouvre ses portes pendant la saison froide depuis 2007. Très actifs, plusieurs des pensionnaires nous donnent rendez-vous pour une journée très bien remplie. Parmi eux, on compte éléphants, zèbres, girafes, léopards des neiges, tigres de l'Amour, alligators, lémurs catta et wallabys (les petits-cousins du kangourou). Les multiples pavillons intérieurs permettent de se réchauffer entre les visites des habitats extérieurs, alors que les nombreuses activités comme les glissades et le labyrinthe au nouveau village d'hiver viennent agrémenter la tournée et réjouir le coeur des petits et des grands enfants.

Bioparc de la Gaspésie

Ouvert pour la relâche (du 4 au 8 mars 2019), ce parc animalier de Bonaventure met en valeur une quarantaine d'espèces indigènes du Québec, dans le plus grand souci du bien-être animal. Le sentier en plein air permet d'observer, entre autres, coyotes, cougars, orignaux, loups gris, hiboux, caribous, cerfs de Virginie, lynx et phoques. Les chalets à louer valent à eux seuls le détour : entièrement équipés, près de tous les services et situés sur les rives de la baie des Chaleurs, ils offrent une vue imprenable sur la mer, paysage d'une grande beauté en saison hivernale.

