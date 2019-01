Ici, le froid, on connaît ça.Mais difficile de s'y habituer quand on est frileux. Règle numéro un pour moins grelotter : bouger! En effet, même si l'envie d'hiberner est tentante, la sédentarité est notre ennemi juré. Voici d'autres petits trucs pour accueillir l'hiver avec sérénité.

1. Bain de romarin

Bien des gens ont les pieds et les mains glacés dès que l'hiver se pointe le bout du nez.Comme il y a moins d'afflux de sang dans les extrémités, le corps génère moins de chaleur à ces endroits. Pour réactiver la circulation sanguine, on laisse infuser un bouquet de romarin dans l'eau du bain pendant une dizaine de minutes. Le parfum aromatique du romarin a un effet revigorant et favorise une diffusion bienfaisante de la chaleur dans le corps.

2. Vêtements techniques

Rien de mieux que la méthode des pelures d'oignon pour affronter l'hiver. Celle-ci consiste à porter trois épaisseurs de vêtements. Pour la couche de base, on privilégie la laine mérinos ou le polyester. On évite le coton à tout prix, car il emprisonne l'humidité. Ensuite, on enfile une laine polaire ou une couche intermédiaire en duvet pour assurer une isolation secondaire. Dernière étape, on choisit un manteau imper-respirant qui protège contre le vent, l'humidité et le froid. Et on n'oublie pas nos pieds! Les chaussettes en coton sont également à proscrire. On choisit plutôt une paire faite en laine ou à partir d'un mélange composé de laine et de fibre synthétique, comme l'acrylique et le polyester.

3. Boissons froides

Le fameux chocolat chaud au bord du feu est peut-être réconfortant, mais ce n'est pas le meilleur choix quand on souhaite se réchauffer. Aussi étonnant que cela puisse paraître, les boissons froides consommées en grande quantité peuvent nous aider.Le corps reçoit alors le signal qu'il doit se réchauffer pour ramener sa température interne à 37°C. Logique, quand on y pense.

4. Crème hydratante

C'est connu, le chauffage électrique assèche l'air et la peau. Résultat : des jambes en peau de crocodile!Or,une peau sèche et irritée par le froid perd plus de chaleur qu'une peau bien hydratée. Voilà pourquoi il est important de bien se crémer de la tête aux pieds. Le beurre de karité est particulièrement efficace contre les méfaits de l'hiver. Riche en acides gras saturés, il nourrit l'épiderme en profondeur, en plus de luiredonner son élasticité. Beurre corporel maison Trois ingrédients et quatre étapes seulement Deux cuillerées à table de beurre de karité

Deux cuillerées à table d'huile de coco

Une cuillerée à table d'huile d'olive 1. Faites fondre le beurre de karité et l'huile de coco au bain-marie. 2. Ajoutez l'huile d'olive et mélangez bien le tout. 3. Laissez refroidir au réfrigérateur pendant 30 minutes. 4. Fouettez le mélange et dorlotez votre peau.

5. Contact humain