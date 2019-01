Chaque année depuis 2012, le Réseau de solutions pour le développement durable (SDSN) lancé par les Nations unies publie un rapport sur les pays les plus heureux du monde. Et à chaque publication, ce sont les pays les plus au nord qui figurent en tête de liste. L'hiver serait-il synonyme de bonheur?

Il ne faudrait pas sauter aux conclusions et penser que l'hiver y est pour quelque chose (on vante bien les mérites de la saison froide dans ce numéro de SUITE, après tout). En fait, les conditions météorologiques n'ont aucune influence sur ce classement.Ce sont davantage les éléments qui contribuent au bien-être de la population en général qui font une différence : le revenu du pays, l'espérance de vie, le soutien social, la liberté de faire des choix de vie, la confiance envers le gouvernement et la générosité.

Les 10 pays les plus heureux du monde (selon le rapport de 2018)

1. Finlande

2. Norvège

3. Danemark

4. Islande

5. Suisse

6. Pays-Bas

7. Canada

8. Nouvelle-Zélande

9. Suède

10. Australie

Essentiellement, les 10 pays les plus heureux demeurent les mêmes d'année en année depuis 2015 - seules les positions dans le palmarès diffèrent. En 2017, c'était au tour de la Norvège de rafler la tête du classement, alors qu'en 2016, le Danemark ravissait les honneurs.

Le Canada fait toujours bonne figure en 5e, 6e ou 7e position, selon l'année, toujours derrière les pays scandinaves.

La richesse d'un pays n'a rien à voir avec son niveau de bonheur. Les États-Unis, la Chine et le Japon, les trois pays les plus riches au monde, occupent respectivement les 18e, 86e et 54e rangs pour le bonheur. Nos cousins français, quant à eux, se retrouvent en 23e position.

Une population et des immigrants heureux

Pour effectuer l'analyse, les experts derrière cet imposant rapport classent 156 pays selon leur niveau de bonheur, basé sur les résultats du Gallup World Poll de 2015-2017. Le World Happiness Report répertorie également 117 pays selon le bonheur de leurs immigrants.

La conclusion la plus frappante du rapport de 2018 est certainement la presque similitude entre la liste des pays classés en fonction du bonheur de leur population et celle où ils sont classés selon le bonheur de leurs immigrants. Il s'agit en fait des mêmes pays, sauf pour le Mexique qui se hisse en 10e position, plaçant les Pays-Bas au 11e échelon.

Lisez le World Happiness Report 2018 (en anglais)