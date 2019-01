Avec sa garniture de chocolat, de biscuit et de guimauve grillée, ce cocktail s'inspire des petits sandwichs « s'mores » pour apporter un peu de l'esprit « feu de camp » au coeur de l'hiver. On le sert à l'apéro après une journée passée à l'extérieur ou en guise de dessert pour clore un repas sous le thème du réconfort.

Tous les mois, Recettes d'ici vous donne rendez-vous pour de nouvelles idées savoureuses.

Portion : 2

Préparation : 10 minutes

Ingrédients

- 1/4 tasse de sirop au chocolat

- 1/4 tasse de chapelure de biscuits Graham

- 1/2 tasse de lait 2 % ou 3,25 %

- 1/4 tasse de boisson alcoolisée à la crème (Baileys, Amarula, Sortilège, etc.)

- 2 c. à soupe de vodka

- Glaçons

- 2 grosses guimauves

Préparation

ÉTAPE 1

Dans un bol, verser le sirop au chocolat. Dans une assiette, placer la chapelure de biscuits Graham. Recouvrir le rebord des verres en les trempant dans le sirop de chocolat puis dans la chapelure. Réserver.

ÉTAPE 2

Dans une tasse à mesurer, mélanger le lait, la boisson alcoolisée et la vodka. Remplir à moitié chaque verre de glaçons et verser le cocktail.

ÉTAPE 3

Enfiler chaque guimauve sur un bâton à cocktail en bois. Les griller à l'aide d'un chalumeau de cuisine, ou les placer sur une petite plaque de cuisson et mettre au four à gril (broil) pendant 30 secondes. Laisser tiédir 10 secondes, les retourner délicatement, et cuire encore 30 secondes en les surveillant attentivement.

Garnir chaque verre d'une guimauve grillée et servir.

Suggestion

Remplacer le lait par du lait au chocolat.

