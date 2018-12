Comment expliquer qu'on retourne encore et toujours dans certains bars au détriment des autres? Sans trop savoir pourquoi, on s'y sent bien et on aime s'y retrouver entre amis. Pour mieux comprendre le phénomène, SUITE est allé à la rencontre du designer Zébulon Perron, maître incontesté de l'aménagement qui favorise les rassemblements.

L'aménagement d'un établissement rassembleur est bien plus qu'une simple pratique, c'est un art. Tout est étudié et rien ne doit être pris à la légère. Les sièges, le niveau de confort d'une banquette, le mouvement périphérique, l'éclairage, la gestion du bruit, les couleurs, les finis... « Un détail souvent négligé est l'appui-pied au bar. Ça me rend fou! Pourquoi torturer ses clients comme ça? » lance en riant le designer et entrepreneur. Même chose pour les crochets, un élément qui peut paraître banal, mais qui s'ajoute à tout ce qui rend l'expérience agréable.

Encourager l'échange avec l'autre, voilà ce qui est au coeur de la démarche du designer et de son équipe. De son propre aveu, il en fait même une obsession : « Je suis toujours en train d'analyser et de décortiquer ce qui provoque les échanges quand je vais dans différents lieux. Ça me permet d'apprendre et d'appliquer ces idées à ma pratique. » Au cours des dernières années, son carnet de commandes était plus que rempli. La Buvette chez Simone, Furco, Philémon, Rouge Gorge, Le Royal : autant d'établissements aménagés par l'Atelier Zébulon Perron, autant de succès commerciaux où l'on aime retourner.

Le bar, l'élément fondamental

L'emplacement du bar est un élément d'une importance capitale. Tout le monde doit y avoir accès, autant les clients que les employés. « Il n'y a pas de solution miracle, mais c'est un problème qu'on a réussi à alléger en recourant à différentes stratégies, précise le designer. Par exemple, en le décollant du mur. C'est très rassembleur, un bar central! Il devient ainsi un élément d'activation, comme c'est le cas au Furco ou à la Buvette. En réunissant les gens tout autour, on crée des interactions naturelles et des sous-espaces très intéressants. »

Son laboratoire

C'est à la Buvette chez Simone que Zébulon Perron a pu valider plusieurs idées qu'il avait notées au fil des années. « La Buvette a été mon laboratoire, il y a maintenant 10 ans. L'intention était de concevoir un bar à vin de qualité, mais non guindé. Un lieu simple et convivial, centré autour du vin et non sur le spectacle qu'on lui attribue souvent. » En utilisant des matières récupérées et en aménageant volontairement un espace très serré, Zébulon a réussi à créer une ambiance chaleureuse et accueillante. « C'est un endroit travaillé au quart de pouce. Autant le lieu a l'air un peu bric-à-brac, autant l'aménagement est chirurgical », mentionne-t-il.

L'intention d'abord

« Tout part d'une intention », souligne Zébulon. On peut vouloir une ambiance feutrée pour un lounge ou une atmosphère stimulante pour une brasserie. Le design, tant dans l'aménagement, les couleurs, l'éclairage que les finis, sert cette intention. Mais peu importe le lieu qu'on souhaite concevoir, c'est la considération qu'ont les créateurs pour le rapport à l'autre qui influence notre désir de revenir. « Notre pratique est centrée sur l'être humain et son expérience dans un endroit donné. On fait ça pour les gens. Au final, on est au service de la rencontre. »

Visitez le site de l'Atelier Zébulon Perron