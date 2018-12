En cette période de réjouissances, la table est mise pour découvrir des artisans d'ici qui mettent les bouchées doubles pour créer vaisselle, ustensiles, linge de maison et luminaires aussi beaux que fonctionnels. Des objets uniques, de grande qualité, qui ne manquent pas de personnalité. Bref, des objets à l'image des personnes chères qui partageront nos repas festifs.

Agrandir Vincent Poirier

Ceramik b. Basma Osama est céramiste. Elle travaille avec de l'argile colorée pour façonner des bols, des plats de service, des carafes, des assiettes et des tasses aux formes douces et arrondies. Sa palette de couleurs, sophistiquée et jamais criarde, est faite de grège, de bleu Klein, de chocolat, de céladon et de vert-de-gris. Achetez la vaisselle de Basma Osama

Maison Milan Tony Gaudette est un passionné de design. Son entreprise Maison Milan renouvelle couteaux, moulins à poivre, sous-plats et rouleaux à pâte afin qu'ils soient pratiques et remarquables. Pour ce faire, il ne lésine pas sur les collaborations avec des designers d'ici et d'ailleurs. Si ses créations intemporelles intriguent à première vue, on s'y attache rapidement pour la vie. Réinventez votre cuisine avec Maison Milan

Agrandir Processed with VSCO with m3 preset Gabrielle Valevicius

Garnotte Le béton pigmenté, c'est la matière chouchou du duo Garnotte, formé par Maude Fafard et Anouk B Paradis. Ensemble, elles imaginent des bijoux géométriques - dont est fan Valérie Plante ! - et depuis peu, des objets de maison. Coup de coeur pour les petits pots bruts aux mille et une fonctions qui accueillent grignotines ou fleurs. Découvrez l'univers de Garnotte

Agrandir Katya Konioukhova

Jarre Élyse Leclerc et Gabrielle Falardeau, c'est le tandem réfléchi derrière cette marque qui repense l'article de cuisine pour mieux conserver les aliments. Sans jamais sacrifier le design au profit de la fonction, les caissons à fruits et légumes, refroidisseur à vin, pot à lactofermentation ou beurrier breton rehaussent la maisonnée avec un esthétisme épuré. Conservez vos victuailles avec Jarre

Dompierre Marie-Eve Dompierre, qui a étudié la photographie, a eu le déclic pour la céramique. Depuis, elle recherche l'équilibre entre la composition et la déconstruction en façonnant l'argile. Son singulier travail de poterie-vannerie donne des paniers à fruits originaux. Et impossible de ne pas craquer pour ses gobelets précieux dont elle ourle la lèvre d'or véritable. Voyez le talent de Dompierre

F&Y F&Y - pour Frédérique et Yannic - est un studio qui crée des objets, du mobilier et des intérieurs. Le duo a lancé le chic ensemble Barchitecture en laiton, une collection d'accessoires pour cocktails inspirée de symboles de la métropole comme la Biosphère et le Stade olympique. Constatez l'inventivité de F&Y

Agrandir Vincent Poirier

Lemyre Guy Lemyre a enseigné au préscolaire pendant des années avant de se consacrer à l'ébénisterie d'art. Aujourd'hui, il joue de la cuillère. Mais pas au sens littéral... Cet artisan sculpte le bois indigène pour en faire des ustensiles creux, longs, oblongs ou concaves qui servent à présenter des aliments ou à servir les condiments. Contemplez les cuillères Lemyre

Looks like white Faire de chaque repas ou pause-café un moment à chérir, voilà ce qui motive la designer d'intérieur et céramiste Trudy Crane à créer de la vaisselle et des plateaux de service magnifiques. Immaculées, texturées, organiques, ses créations de porcelaine - en majorité blanches - immortalisent la touche humaine. Procurez-vous des pièces Looks like white

Agrandir Fabrique 1840

Atelier Marie-Hélène Robillard La porcelaine fine, c'est l'art auquel se consacre cette artisane de Terrebonne. Empreinte de finesse, sa collection affiche des formes imparfaites et s'habille de tonalités pastel délicates comme des aquarelles. Ses tasses, bols, assiettes et cuillères à caviar faits main sont si raffinés qu'ils nous reconnectent avec le simple geste de se nourrir. Zieutez les créations de Marie-Hélène Robillard

Emma Senft Originaire de Vancouver et Montréalaise d'adoption, Emma trouve son inspiration dans les matériaux naturels. Elle travaille et sculpte le noyer, le cerisier, l'érable et le bouleau pour créer des pièces uniques ou en série limitée. En plus de son mobilier intemporel, ses couteaux à tartiner en bois massif ont la cote. Admirez le travail d'Emma Senft

Objective C'est souvent dans la simplicité que naît la beauté. Mariana Robledo l'a bien compris, elle qui taille dans du lin pur ses tabliers, nappes et serviettes de table minimalistes. On reconnaît sa signature à ses couleurs neutres ou douces qui s'harmonisent à tous les décors ainsi qu'à une confection qui défie le temps. Appréciez la touche Objective

Agrandir Hollis + Morris