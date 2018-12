À la recherche d'une destination qui sort des sentiers battus pour un voyage avec des adolescents, en famille élargie avec les grands-parents ou entre amis? Envoûtante, colorée, abordable et contrastée, l'Inde du Nord constitue une expérience humaine et culturelle inoubliable qui se prête bien aux voyages en petits groupes. Voici pourquoi.

Des plaisirs pour tous les goûts

Pays des mille et une nuits, des forteresses imposantes et des palais somptueux, le Rajasthan constitue la porte d'entrée idéale pour un premier voyage en Inde. La cuisine locale regorge de trésors à découvrir tandis que les marchés et les rues offrent un spectacle continuel et fascinant.

Entre les lieux mythiques comme le Taj Mahal, la ville rose, la ville bleue et la découverte des différents peuples qui forment cette civilisation millénaire - avec ses rituels et son folklore -, l'Inde du Nord offre une mosaïque culturelle riche.

On peut aussi y pratiquer le golf, la randonnée, le rafting ou encore perfectionner sa pratique du yoga ou de la méditation. Et pour se reposer du tumulte des villes, vivement la campagne aux paysages variés, le désert mystérieux, la rencontre avec le tigre du Bengale au parc Ranthambore et le ressourcement dans les jardins et les parcs nationaux.

Facilité à voyager en groupe

Entre les vaches sacrées et les troupeaux de chameaux et de chèvres, un chaos bon enfant règne sur les routes de l'Inde; vaut mieux renoncer à y conduire. La grande majorité des touristes louent les services d'une voiture avec chauffeur pour sillonner les routes du Rajasthan.

En groupe de 4 à 10 personnes, on s'offre une fourgonnette ou un minibus climatisé et on partage les frais, très abordables. Avec l'aide d'une agence de voyages, il suffit ensuite de choisir un itinéraire ou d'organiser son circuit sur mesure selon les goûts de chacun.

Comme le chauffeur nous conduit à toutes nos visites, et que les hôtels offrent la prise en charge complète des bagages, la formule s'avère très confortable et pas trop exigeante physiquement pour les personnes âgées ou à mobilité réduite.

Une destination abordable

La question du budget est souvent une source de mésentente lorsqu'on voyage à plusieurs. En Inde, on trouve des hôtels et des restaurants de qualité à prix raisonnables qui feront consensus. On peut également s'offrir des vols intérieurs pas chers pour réduire le temps passé sur la route.

Le sous-continent est reconnu pour être une destination bon marché. S'entasser dans un rickshaw pour se rendre à un petit restaurant déniché sur un blogue, faire un tour de chameau, se payer un massage ayurvédique ou engager un guide officiel à l'entrée d'un site touristique sont autant d'expériences renouvelables qui ne coûtent que quelques dollars.

C'est d'ailleurs l'endroit où s'offrir une folie comme dormir dans un palais de maharadja ou souper à la belle étoile dans un luxueux hôtel, comme le Taj Palace d'Udaipur ou l'Umaid Bhawan Palace à Jodhpur. Inoubliable.

L'Inde suscite la discussion

L'Inde n'est pas un pays comme les autres. Démesurée, cacophonique, polluée, elle marque le visiteur et lui donne parfois le sentiment de se trouver sur une autre planète. En même temps, le peuple indien est ouvert, chaleureux, curieux de notre réalité. Chaque jour sera l'occasion d'aller à la rencontre de l'autre.

La surpopulation, le contraste entre les riches et les pauvres, la condition des femmes, les castes... Les sujets de réflexion n'y manquent pas.

Le pays est aussi le berceau des grandes religions hindoue et bouddhiste; dans les villes sacrées comme Varanasi ou Pushkar et à travers les nombreux festivals, la dimension spirituelle est omniprésente.

Lorsqu'on voyage en clan, rien de plus agréable que d'échanger sur ces expériences. En fait, l'Inde est un pays d'une telle profondeur qu'on n'en revient jamais tout à fait.