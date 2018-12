Certaines épices nous transportent instantanément dans la magie de Noël. Leurs parfums envoûtants embaument la cuisine avec douceur et chaleur. En plus de rehausser nos plats préférés, elles regorgent de vertus santé. Une autre bonne raison de les intégrer à toutes les sauces ! Voici nos 7 étoiles gourmandes.

Cannelle

Noël et cannelle ne vont pas l'un sans l'autre. Reine du vin chaud, la cannelle provient de l'écorce interne du cannelier. Elle est remplie de saveurs, mais aussi d'antioxydants qui agissent en bouclier contre les radicaux libres. La cannelle moulue a même été classée au quatrième rang parmi les 50 aliments renfermant le plus d'antioxydants par portion de 100 g. La cannelle serait également un allié de taille en cas de problèmes digestifs.

Clou de girofle

Son goût puissant ne laisse personne indifférent. Élément essentiel du pain d'épices et de la tourtière, le clou de girofle est réputé pour être anti-inflammatoire, antiviral et antibactérien. Il serait efficace pour atténuer la mauvaise haleine, les maux de dents, les douleurs musculaires et les symptômes liés au rhume. Et ce n'est pas tout : on dit aussi que le clou de girofle stimule l'appétit et favorise une saine digestion.

Cardamone

On aime la cardamome pour son goût délicieusement camphré, mais aussi pour sa haute teneur en calcium et en magnésium. De la farce au pain à la bûche de Noël, cette cousine lointaine du gingembre aromatise aussi bien les plats salés que les plats sucrés. Dans la médecine ayurvédique, on lui prête des propriétés digestives, aphrodisiaques et énergisantes. La cardamome pourrait aussi améliorer la circulation sanguine et soulager les symptômes liés aux fluctuations hormonales, comme les règles douloureuses.

Noix de muscade

Aromate classique de Noël, la muscade rehausse à merveille les purées de pommes de terre, les viandes braisées et les biscuits sablés. On l'utilise toujours avec parcimonie, car son goût puissant peut éclipser les autres saveurs. En médecine non traditionnelle, la muscade est réputée pour calmer les crampes d'estomac, les nausées et les vertiges. Mais attention : en cas de surdose, elle pourrait provoquer de la fatigue et des hallucinations.

Anis étoilé

Rien de tel que l'anis étoilé pour parfumer les boissons de Noël et décorer l'assiette. Fruit de la badiane, un arbuste qui ressemble au magnolia, l'anis étoilé est reconnu pour éveiller les sens et chasser l'anxiété. En apéritif ou en fin de repas, il pourrait aider à réguler la flore intestinale troublée. Ses vertus antitussives aideraient à soulager les problèmes liés aux poumons, comme la toux grasse.

Gingembre

On lui doit le goût mémorable du fameux pain d'épices, mais aussi une foule de bienfaits pour la santé. Remède universel dans la médecine douce, le gingembre est utilisé pour soulager les rhumatismes, les nausées, le rhume et les maux de tête. Le gingembre contient aussi une quantité considérable de composés antioxydants pour lutter contre les maladies cardiovasculaires et le cancer. Bon à savoir : la racine de gingembre se conserve mieux sur une tablette du frigo que dans le tiroir à légumes.

Baies de genièvre

Moins connues que les autres épices, les baies de genièvre gagnent pourtant à se tailler une place dans notre assiette. Avec leur saveur âcre-douce et boisée, elles aromatisent les sauces, les marinades et les terrines. En phytothérapie, les baies de genièvre sont réputées pour leurs propriétés diurétiques et digestives. Du côté des huiles essentielles, le genévrier en application locale est proposé pour soulager les douleurs musculaires et articulaires.